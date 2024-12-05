Врачи забили тревогу из-за введения обязательных клинических рекомендаций

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Врачи опасаются, что региональные больницы не смогут соблюдать новые стандарты из-за нехватки денег. Медицинский адвокат Ирина Гриценко привела пример с отсутствием оборудования.

«Для оказания медицинской помощи в рамках клинических рекомендаций необходимо, допустим, провести МРТ-исследование, но не везде есть аппарат», - сказала она.

Председатель Врачебной палаты Тверской области Валентин Пантелеев тоже заявил, что не все клиники имеют возможность выполнять клинические рекомендации. По его словам, из-за этого у врачей могут возникнуть проблемы с законом.

На тревогу медиков отреагировал первый заместитель председателя комитета по охране здоровья ГД Бадма Башанкаев. Он предложил вводить КР постепенно, с учетом бюджетных возможностей регионов, оснащенности больниц и кадрового состава медучреждений.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минздрав разобраться со сложившейся ситуацией. Она отметила, что «напряжение нарастает, и не реагировать на него нельзя».