25 января 2024, 02:49

Врачи вытащили из пациента в Саратове 12-сантиметрового червя

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

У жителя Саратова из-под кожи лба вытащили 12-сантиметрового червя. Об этом сообщили в Саратовской городской клинической больнице № 9 на странице «Вконтакте».

Авторы публикации рассказали, что сначала пациент заметил припухлость на правом веке. Потом опухла область около корня носа. В итоге мужчина обратился к челюстно-лицевому хирургу. После УЗИ врачи выяснили, что симптомы связаны с паразитарным поражением и приняли решение о проведении операции.

В ходе процедуры из-под кожи пациента достали 12-сантиметрового гельминта белого цвета. Как отметили в клинике, этот паразит передается через укус комара. Симптомы могут проявиться через три-шесть месяцев после заражения.

Летом прошлого года директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что в России участились случаи дирофиляриоза - болезни, при которой паразиты живут под кожей человека.

Саратов Больницы Болезни Врачи Мужчины
25 января 2024, 00:04
Научили в магазине. Читающего стихи попугая-патриота выставили на продажу в Краснодаре за 250 тысяч рублей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Житель Краснодара выставил на продажу попугая жако по кличке Валера. В объявлении указали, что птица-патриот умеет декларировать стихи. Пернатое уже продали, сообщил «360» хозяин Валеры.

Объявление о продаже попугая опубликовали на одном из популярных сайтов. Владелец пернатого заявил, что у птицы богатый словарный запас. Он знает имя президента России, может говорить «Ура!» и цитирует стихи поэтов-классиков. За Валеру попросили 250 тысяч рублей.

«Продали уже. Его в магазине научили [разговаривать]. Купили уже таким», - отметил мужчина.

Он не уточнил, за какую сумму в итоге удалось продать Валеру. Владелец птицы также назвал ее возраст.

«Четыре года», - сказал мужчина.

Попугаи жако обитают в основном в Западной Африке. Это одна из самых распространенных среди любителей содержания птиц порода. Попугаи отличаются высоким интеллектом и могут запоминать до 250 слов, иногда ассоциируя их с предметами. В неволе и при надлежащем уходе жако живут более 40 лет.

Жителя Москвы ранее задержали по подозрению в мошенничестве при покупке попугая. Полиция быстро нашла злоумышленника и арестовала его.

Краснодар Торговля Птицы
24 января 2024, 23:46
«Около 80% рынка». ФАС назвала Wildberries и Ozon доминирующими на рынке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала маркетплейсы Wildberries и Ozon лидирующими интернет-магазинами на рынке. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский, его слова передало РИА «Новости».

«Мы в декабре завершили проведение анализа состояния конкуренции на этом рынке и установили коллективное доминирующее положение Wildberries и Ozon - вместе они занимают около 80% рынка», - заявил он.

Ранее стало известно, что Wildberries запустил кнопку отмена заказа , чтобы защитить покупателей от случайных покупок. Функция появилась на сайте и в мобильном приложении, ее можно найти в разделе «Доставки» после оформления заказа. Покупку возможно отменить в течение часа. На первом этапе операцию разрешили только для покупателей, заказывающих товары по постоплате. В скором времени функцию сделают для всех пользователей.

ФАС России Россия Бизнес Маркетплейсы
24 января 2024, 19:16
«Я кричал от горя». Пса Арчи в Подмосковье забрала влюбленная пара
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тойтерьера Арчи, высаженного из электрички в Подмосковье, могла забрать молодая пара. Подробности «360» рассказал хозяин пса Сергей.

Арчи забежал в вагон электрички после того, как его хозяин вышел на станции. Собака была без ошейника и жетона с контактами владельца. Спустя время пес выбежал из поезда на станции в Чехове , хотя до этого поступала информация, что тойтерьера высадили из электрички после того, как его владелец поругался с другими пассажирами.

В результате хозяин Арчи оказался на станции Столбовая, а пес исчез. Позже оказалось, что собаку все же отвезли на станцию, где ее искал Сергей, но они не смогли встретиться. Сначала Арчи подобрали парень с девушкой.

«Я кричал, видимо, от горя, его (пса - прим. ред.) имя, на эмоциях. Мужчина сказал - на станции Чехов, где был Арчибальд, подошла электричка на Москву. Кто-то рассказал историю, что на Столбовой мужчина ищет собаку Арчи. Они его позвали по имени, он откликнулся, решили отвезти на Столбовую. Там его высадили, а меня уже не было…» - рассказал Сергей.

Пес бегал по платформе, искал хозяина и замерзал. Супружеская пара, ожидавшая электричку из Москвы, обратила на него внимание. Они подошли к Арчи, тот начал с ними контактировать. Но муж не разрешил жене взять собаку, рассказал Сергей.

«Стоял молодой человек, встречал свою девушку. Собаку парень взял на руки, когда приехала электричка. Девушка дала добро, и они ушли», - поделился хозяин пропавшего пса.

Супруги успокоились, что пес не замерзнет, и уехали в Чехов. Сейчас Сергей ищет молодого человека, который взял Арчи. На вид мужчине около 30 лет, у него есть небольшая борода. В день, когда он нашел пса, на нем была черная куртка с капюшоном.

Сергей ищет Арчи уже больше недели. На поиски тойтерьера собирали волонтеров и добровольцев. Ранее Сергей рассказывал, что с ним связывались неизвестные, которые сообщили, что якобы нашли собаку. Но спустя время владелец пса узнал, что с ним разговаривали мошенники , которые хотели нажиться на его горе.

Волонтеры Чехов Собаки Поезда Москва
24 января 2024, 18:31
Москвичи выберут новую экскурсию для Музея транспорта
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
На портале «Активный гражданин» появилось голосование, которое предлагает выбрать экскурсию для Музея транспорта Москвы в 2024 году. Об этом сообщили на официальном сайте столичной мэрии.

Участники могут проголосовать за один из трех вариантов или оставить решение за специалистами.

Так, москвичи могут выбрать экскурсию «Демодень в фондохранилище Музея транспорта Москвы», которая познакомит с историей городского транспорта и редкими экспонатами. Прогулка по Комсомольской площади позволит узнать об архитектуре, истории и особенностях внутреннего устройства и интерьеров Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, а также посетить старинное депо, построенное в 1851 году. Жители столицы также могут отдать голос за тур по Большой кольцевой линии метро, на которой расскажут о ее возникновении и предложат прогуляться по деловому району Москва-Сити.

«В 2023 году сотрудники экскурсионного бюро Музея транспорта Москвы провели более 500 экскурсий. Участие в них приняли 10 тысяч горожан и гостей столицы», - добавил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее москвичам предложили выбрать лучшие катки, лыжни и горки. Отдать свой голос можно за пять из 12 площадок.

Экскурсии Музеи Максим Ликсутов Москва

Новости по теме