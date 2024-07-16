«Врачи ругаются». Гладков ушел на больничный до 22 июля

«Добрый вечер, дорогие друзья, не удается мне вылечиться на ногах, как бы ни хотелось, врачи ругаются, чувствую себя не очень хорошо», - признался он.

При этом Гладков поспешил заверить, что «никакой страшной беды» в этом нет, просто ему нужно заняться своим здоровьем, чтобы с полными силами стараться отвечать на вызовы и искать решения актуальных задач, которые стоят перед регионом.

«Поэтому ухожу на больничный, остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области, просто нужно немного отлежаться. Надеюсь, что до понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», - добавил губернатор.

Также он отметил, что постарается регулярно отправлять в канал утренние и вечерние сообщения об обстановке в области.