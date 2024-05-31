31 мая 2024, 10:52

Врачи не брали денег за лечение Заворотнюк из-за любви к актрисе

Global Look Press
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В последнее время актрису Анастасию Заворотнюк лечили в частной больнице бесплатно. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, недавно, когда состояние актрисы значительно ухудшилось, ей провели курс лечения в элитной частной клинике, расположенной в Московской области. По итогу врачи решили не брать с семьи деньги из-за уважения и любви к артистке.

Профессор и заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков, который наблюдал Заворотнюк, рассказал, что семья перепробовала почти все методы, чтобы вылечить актрису.

Звезда «Моей прекрасной няни» перенесла две операции и два рецидива. Затем она проходила лечение за границей. Однако лучше ей не становилось, тогда родственники обратились в питерский Институт онкологии имени Петрова. Там изобрели для артистки индивидуальную вакцину на основе ее раковых клеток.

Врачи Актеры Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
31 мая 2024, 10:26
Многодетным предложили предоставить право свободного проезда по платным дорогам
РИА «Новости»
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Многодетным семьям предложили предоставить бесплатный проезд по федеральным платным трассам. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии «Единая Россия» «Развитие туризма» Надежда Школкина, сообщила «Парламентская газета». Запрос уже направили вице-премьеру Марату Хуснуллину.

«Внутренний туризм активно развивается. Все больше граждан изъявляют желание путешествовать по нашей прекрасной стране», - отметила Школкина.

В России, по ее словам, набирает популярность именно автомобильный туризм. Однако здесь есть одна проблема, указала она. Она связана со стоимостью проезда по платным трассам.

«Отдых зачастую остается недоступным для многодетных семей, в том числе из-за высоких тарифов на транспортные перевозки», - подчеркнула Школкина.

О необходимости развития туризма в России ранее говорил президент Владимир Путин. Глава государства поручил утвердить проект по созданию круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» и разработать единую цифровую платформу в сфере туризма.

По словам Путина, россияне должны путешествовать удобно и дешево. Он также поставил задачу сократить время пути от Москвы до черноморских курортов на поездах.

Туризм Семья Дороги Россия
31 мая 2024, 10:10
Ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняли
Global Look Press
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Временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняли в 08:30. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По ее данным, в Казани за время действия ограничений на запасной аэродром Курумоч в Самаре ушли два самолета. А в Нижнекамске подобные меры не потребовались.

В ведомстве напомнили, что ограничения вводили ради обеспечения безопасности полетов.

Прием и отправку самолетов в Казани приостановили в 05:57, в Нижнекамске - в 06:24. Утром 31 мая в Казани слышали сигналы воздушной тревоги. СМИ писали, что над территорией республики обнаружили беспилотник ВСУ. На некоторых предприятиях города объявили о необходимости эвакуации. Промышленные предприятия заранее отрабатывали порядок действий на случай возникновения внештатной ситуации.

Официальных сведений о причинах ограничений и эвакуаций не поступало.

Казань Самолеты
31 мая 2024, 09:19
Директора велоассоциации «Пошли-поехали» заподозрили в госизмене
Freepik
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Исполнительного директора ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», одного из идеологов велодвижения в Санкт-Петербурге Германа Мойжеса арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом написала «Фонтанка».

По данным «Фонтанки» на вечер 30 мая, Мойжес находится в СИЗО Лефортово. Задержали его два дня назад в Адмиралтейском районе и увезли в Москву. Подробности дела не разглашаются, поскольку оно рассматривается в режиме секретности.

Издание уточнило, что на днях активист планировал вылететь в Германию к родственнице, которую хотел привезти в Россию. На одном из недавних совещаний он возмущался, что против него развернули информационную компанию - пишут, что он является гражданином ФРГ, «как будто это нарушение закона».

В 2023 году по статьям о госизмене и шпионаже в России приговорили 48 человек. Приговор за государственную измену вынесли 39 жителям страны.

Санкт-Петербург Задержания СИЗО Россия Аресты
31 мая 2024, 09:08
Опубликован гайд по развитию творческих способностей у детей
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Ко Дню защиты детей «Газпромнефть — смазочные материалы» выпустила специальный проект, посвященный развитию творческих способностей. Простой и удобный навигатор поможет родителям определиться с выбором вида искусства для ребенка. Эксперты делятся полезными советами по пяти направлениям: игра на музыкальных инструментах, изобразительное искусство, хореография, вокал и актерское мастерство.

Интерактивный ресурс разработал творческий коллектив медиахолдинга «Вечерняя Москва», а также педагоги и психологи. Карточки навигатора содержат главную информацию о том, когда следует начать занятия, в чем их польза, что влияет на успехи юных артистов и какие перспективы для детей открывает дополнительное образование. Так, умение играть на музыкальных инструментах увеличивает эффективность обучения точным наукам, а изобразительное мастерство или танцы - помогают развитию пространственного мышления и учат нестандартным подходам к решению задач. Приобретая творческие навыки, дети развивают воображение и повышают уровень социализации.

«Искусство помогает формировать креативное мышление и эмоциональный интеллект - способности, которые пригодятся в любой профессии и жизни в целом. Мы стараемся содействовать всестороннему развитию подрастающего поколения: знакомим ребят с современными производствами и технологиями, проводим творческие конкурсы и мастер-классы, экологические акции. Важно создавать для детей максимально благоприятную среду для жизни и обучения. Поддержка юных талантов - это наш вклад в будущее», - отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть - смазочные материалы».

Экспертами проекта, созданного в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», выступили преподаватели Фрязинской детской школы искусств, которая в этом году получила новый большой концертный зал. Масштабную реконструкцию помогла провести «Газпромнефть-СМ». Более 900 юных артистов теперь репетируют и выступают на собственной сцене, оснащенной современным оборудованием.

«Возможность творческой самореализации - одна из ключевых составляющих комфортной среды, и даже в технологичный век информационных технологий мы видим растущий интерес юных горожан к сфере искусства. Во Фрязине тысячи ребят учатся музыке и танцам, приобретают навыки художественного и актерского мастерства, завоевывают призы на международных и всероссийских конкурсах. Необходимо создавать условия, чтобы больше детей смогли открыть свои уникальные таланты», - подчеркнул Дмитрий Воробьев, глава городского округа Фрязино.

Дети Школы Фрязино конкурсы Технологии

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