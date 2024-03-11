Врачи назвали два фактора преждевременной смерти у женщин
Риск смерти у женщин, страдающих от ожирения и инфицированных высокорисковыми штаммами вируса папилломы человека (ВПЧ), почти втрое выше по сравнению с теми, кто не имеет этих проблем. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в PLoS One.
Проанализировав обширные данные пациенток, команда из Йоркского университета выявила, что женщины с метаболическим синдромом и ВПЧ высокого риска подвергаются риску смертности в 2,6 раза чаще.
Исследование, базирующееся на данных Национального обследования здоровья и питания США с участием 5101 человека, включая 3274 женщины, обнаружило, что более четверти женщин с метаболическим синдромом также были инфицированы ВПЧ.
Метаболический синдром, или ожирение, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета второго типа. Взаимосвязь метаболического синдрома и ВПЧ пока остается предметом для дальнейших исследований.
Ранее дерматолог Александра Парфенова рассказала, что папилломы никак не связаны с ВПЧ.