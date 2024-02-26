26 февраля 2024, 18:18

Врачи из Екатеринбурга отказались оперировать ребенка с редким диагнозом

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Медики Екатеринбурга не смогли помочь маленькой Соне Рожиной из Екатеринбурга, страдающей от смертельного заболевания — синдрома Гурлера. Семье пришлось обращаться к израильским специалистам, которые оценили лечение в 28 миллионов рублей. Российские врачи сочли операцию слишком рискованной, сообщил портал URA.RU.

Медики Екатеринбурга не смогли помочь маленькой Соне Рожиной из Екатеринбурга, страдающей от смертельного заболевания - синдрома Гурлера. Семье пришлось обращаться к израильским специалистам, которые оценили лечение в 28 миллионов рублей. Российские врачи сочли операцию слишком рискованной, сообщил портал URA.RU.

Синдром Гурлера является серьезным генетическим расстройством метаболизма, относящимся к группе мукополисахаридозов. Он проявляется через широкий спектр клинических признаков, включая задержку развития, деформацию костей скелета и черепа, а также проблемы с сердцем и легкими.

Соня появилась на свет 14 ноября 2022 года, и несмотря на хорошее течение беременности, родилась недоношенной на 36-й неделе. Неонатологи сразу после рождения заметили признаки тугоухости. Позже врачи выявили и другие проблемы со здоровьем, в частности, с позвоночником, из-за которых девочке понадобился ортопедический корсет.

Посещение генетика, рекомендованное педиатром из-за изменений во внешности Сони, привело к подтверждению страшного диагноза. Обычно дети с синдромом Гурлера не доживают до 10 лет. Помочь может только трансплантация костного мозга.

«Стоимость пересадки просто космическая. Нам такую сумму никогда не заработать», - пожаловалась женщина.

Сейчас родители маленькой Сони начали собирать деньги на лечение дочери.

Ранее педиатр НИКИ детства Юлия Котова объяснила важность профосмотров для здоровья ребенка. По ее словам, они позволяют выявить заболевания на ранней стадии, в том числе те, что протекают бессимптомно.

Дети Врачи Россия Екатеринбург
26 февраля 2024, 16:54
Выигравшая миллиард рублей семья из Тюмени опровергла сообщения об отъезде из России
Freepik
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Выигравший миллиард рублей в лотерею житель Тюмени Юрий Семенов эмигрировал из России вместе с семьей. Об этом сообщил Telegram-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на источник. Позже в СМИ опровергли эту информацию.

«Семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны», - поделился с каналом источник.

Однако чуть позже эту информацию опровергла пресс-служба «Столото». Оказалось, что новоиспеченные миллиардеры не собираются менять место жительства, а выигрыш потратят на новую машину, квартиру и путешествие. Часть средств они направят на благотворительность.

Семья Семеновых узнали о выигрыше 1 января. Они стали победителями новогоднего тиража. При этом женщина получила выигрышный билет в подарок от мужа на Новый год и отнеслась к такому презенту без особого энтузиазма.

Лотереи Тюмень Россия
26 февраля 2024, 15:34
Подачу заявлений на возврат средств из Qiwi-кошельков решили упростить
РИА «Новости»
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Владельцы Qiwi-кошельков могут получить возможность подавать заявления на возврат средств со счета лишившегося лицензии банка посредством обращения в личном кабинете. Об этом сообщила пресс-служба государственного Агентства по страхованию вкладов.

Всего специалисты АСВ обнаружили около 4,4 миллиарда рублей на 9,3 миллиона электронных кошельков у россиян.

В среднем на кошельках с полной идентификацией клиента находится 2034 рубля, в кошельках с упрощенной идентификацией - 328 рублей, на анонимных кошельках остатки составляют порядка 212 тысяч рублей.

В АСВ отметили, что законопроект о страховании вкладов не затрагивает электронные кошельки, поэтому требования по ним удовлетворят во время ликвидации Qiwi-банка в порядке третьей очереди. Также в Агентстве подчеркнули, что для расчетов с кредиторами у Qiwi-банка достаточно активов.

Ранее «360» опроверг фейк о том, что лишение Qiwi-банка лицензии окажетс серьезное влияние на экономическую ситуацию в России.

Банки Россия
26 февраля 2024, 15:10
Скандальный тюменец заберет иск на миллиард к «Мутабору» в обмен на льготы
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Тюменский активист Юрий Рябцев заявил о готовности отозвать исковое заявление на миллиард рублей в отношении московского клуба «Мутабор», ставшего известным из-за скандальной «голой» вечеринки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Условием мировой Рябцев назвал льготный вход в клуб для малоимущих граждан, инвалидов и ветеранов специальной операции на Украине. Представители «Мутабора» прокомментировать это предложение отказались.

Рябцев подал в суд на «Мутабор» в январе из-за прошедшей в нем «голой» вечеринки с участием российских знаменитостей и звезд шоу-бизнеса. В беседе с «360» он признавался, что его возмутило столь скандальное мероприятие в трудное время для страны.

Ранее Таганский суд Москвы отклонил исковое требование на миллиард долларов к МТС из-за «голой вечеринки», организатором которой выступила амбассадор компании и блогер Анастасия Ивлеева.

Льготы Суд Москва
26 февраля 2024, 14:57
Спрос на тонометры в России вырос почти на треть
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В 2023 году в России почти на треть вырос спрос на тонометры. Об этом сообщили «Известия»со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharma.

В 2023 году в России почти на треть вырос спрос на тонометры. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharma.

Россияне стали на 29% чаще покупать тонометры в прошлом году. В интернете в 2023 году приобрели 2,2 миллиона аппаратов. Тогда как в 2022 году реализовали всего 890 тысяч штук. Выручка в этом сегменте составила три миллиарда рублей.

В розницу россияне купили тонометры почти на 12 миллиардов рублей. Это на миллиард больше показателя 2022 года.

«Лидируют Северный Кавказ и Дальний Восток. Там продажи выросли на 6,6% и 6,7% соответственно», - отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, рост популярности приборов может быть связан с «уникальными» предложениями. Речь идет о небрендированных товарах, которые продают в интернете по низким ценам. Беспалов пояснил, что китайские тонометры можно купить в Сети не за 1,5–2,5 тысячи рублей, а всего за 500–800 рублей.

Кардиолог из клиники академика Ройтберга Денис Соколов назвал лучшие варианты кардиоупражнений. К ним медик отнес быструю ходьбу по наклонной поверхности.

Рубль Интернет

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