Врачи больше суток боролись за жизнь Максима Кононенко

По информации источника, журналиста госпитализировали в Научно-клинический центр в Троицке в 18:00 понедельника. Около суток врачи боролись за его жизнь, но пациент умер от внутреннего кровоизлияния.

О смерти Максима Кононенко сообщила его супруга. Известно, что скорую вызвал его сын Глеб. Журналисту было 53 года. Он работал со многими российскими СМИ, был колумнистом РИА «Новости» и «Известий», соведущим телепрограммы на НТВ, а также вел отдельную рубрику на радио «Вести FM».