Врач рассказала об опасности творога, о которой все молчат

По ее словам, частое употребление обезжиренного творога может нарушить обмен витаминов в организме. Также злоупотребление этим продуктом способствует накоплению мочевой кислоты, соли которой откладываются в суставных сумках и хрящах. Еще заядлые любители творога могут столкнуться с ожирением, потому что большое количество белков организм использует для синтеза жиров.

Волокитина объяснила, что к этому продукту нужно осторожнее относиться тем, кто страдает от болезней почек и печени.

Ранее врач-гастроэнтеролог Мария Колесникова заявила, что тяга к сладкому может говорить о дефиците каких-либо витаминов в организме. Она отметила, что в нормальном состоянии человек не испытывает постоянную тягу к определенным продуктам.