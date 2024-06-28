28 июня 2024, 22:23

Врач рассказала, как избежать теплового удара в самом жарком за столетие июле 2024

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Тепловой удар — это серьезное явление, которое случается из-за перегрева организма. Оно представляет большую опасность и может закончиться летальным исходом. Методы профилактики этого заболевания рассказала врач-терапевт мариупольского центра ФМБА России Татьяна Николюк.

Тепловой удар - это серьезное явление, которое случается из-за перегрева организма. Оно представляет большую опасность и может закончиться летальным исходом. Методы профилактики этого заболевания рассказала врач-терапевт мариупольского центра ФМБА России Татьяна Николюк.

Врач отметила, что тепловой удар случается, если температура тела поднимается до опасного уровня. Его симптомы включают сильную головную боль, головокружение, слабость, тошноту и потерю сознания. Чаще всего такое явление происходит, если в организме не хватает жидкости и солей.

По словам врача, чтобы спастись от удара жарким летом, следует пить больше воды. Кроме того, важно избегать прямых солнечных лучей в периоды пиковой температуры на улице. Если долгого нахождения под солнцем не избежать, можно заранее намазаться защитным кремом.

Также не менее важно периодически охлаждать тело. Например, принимать холодный душ. Еще следует правильно одеваться, носить одежду из натуральных материалов, позволяющих коже «дышать». Помимо этого, обязательно нужно носить головной убор, отметила врач.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей ждет самое жаркое начало июля за последнее столетие. Температура будет достигать до +33 градусов.

Природа Врачи
28 июня 2024, 18:27
Путин сообщил о росте российского ВВП в 2024 году
РИА «Новости»
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Рост валового внутреннего продукта в России за первое полугодие будет составлять примерно 5%. Об этом на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС заявил президент Владимир Путин, сообщил Кремль.

Глава государства подчеркнул. что в прошлом году этот показатель продемонстрировал более высокий рост - 3,6%. В первом квартале 2024 года ВВП вырос на 5,4%, добавил Путин.

«Посмотрим, что будет по полугодию», - отметил российский лидер.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил , что бюджетный стимул в России в прошлом году составил три триллиона рублей. По его словам, дефицит бюджета страны оценили в 1,9% ВВП. Силуанов отметил, что власти оперативно отреагировали на потребности населения, экономики и поддержания обороноспособности государства.

Кремль Владимир Путин Экономика ВВП
28 июня 2024, 16:54
Производство по взысканию долгов Навального приостановили
Global Look Press
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила исполнительное производство по принудительному взысканию долгов Алексея Навального. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава ФССП Дмитрий Аристов на полях Петербургского международного юридического форума.

«Исполнительное производство в отношении Навального приостановлено в связи с его смертью и до решения вопроса с его правопреемником», - информировал он.

По закону в случае смерти должника судебный пристав должен заменить его на правопреемника. Пока соответстующего судебного акта в ФССП не поступало.

Алексей Навальный скончался в феврале 2024 года в исправительной колонии, куда попал за мошенничество и создание и финансирование экстремистского сообщества.

Долги Законы Алексей Навальный
28 июня 2024, 16:48
Отмену моратория на смертную казнь предложили рассмотреть в России
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в стране. Об этом сообщил ТАСС.

По мнению председателя СК, в отдельных случаях такая мера необходима.

«Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни», - подчеркнул он.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин подчеркнул, что при действующей Конституции смертная казнь - недопустимая мера. А замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева допускала, что смертную казнь в стране вернут.

Смертная казнь
28 июня 2024, 16:41
Умер музыкант и писатель Кинки Фридман
Global Look Press
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Не стало американского музыканта и писателя Кинки Фридмана. Он скончался от болезни Паркинсона в возрасте 79 лет, сообщили журналисты The Guardian.

По данным издания, в соцсетях Фридмана разместили пост, в котором сказано, что в последние годы музыканту пришлось пережить много боли и потерь. Несмотря на это, артист сохранял до последнего боевой дух.

«Кинки будет жить, пока читают его книги и поют его песни», - написали авторы публикации.

Кинки Фридман родился 31 октября 1944 года в Чикаго в русско-еврейской семье. В раннем возрасте заинтересовался поп-музыкой и шахматами. В семь лет он оказался одним из 50 местных игроков, которых позвали сразиться с американским гроссмейстером Сэмюэлем Решевски в Хьюстоне.

Фридман был близким другом певца Боба Дилана и написал несколько детективных романов. Американский кантри-исполнитель также получил известность как «еврейский ковбой» после своей песни «Мой губернатор - еврейский ковбой». Это был намек на его попытку в 2006 году баллотироваться на пост губернатора Техаса. За него проголосовали около 13% избирателей.

Болезни Концерты Шоу-бизнес

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