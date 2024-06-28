Врач рассказала, как избежать теплового удара в самом жарком за столетие июле 2024

Тепловой удар - это серьезное явление, которое случается из-за перегрева организма. Оно представляет большую опасность и может закончиться летальным исходом. Методы профилактики этого заболевания рассказала врач-терапевт мариупольского центра ФМБА России Татьяна Николюк.

Врач отметила, что тепловой удар случается, если температура тела поднимается до опасного уровня. Его симптомы включают сильную головную боль, головокружение, слабость, тошноту и потерю сознания. Чаще всего такое явление происходит, если в организме не хватает жидкости и солей.

По словам врача, чтобы спастись от удара жарким летом, следует пить больше воды. Кроме того, важно избегать прямых солнечных лучей в периоды пиковой температуры на улице. Если долгого нахождения под солнцем не избежать, можно заранее намазаться защитным кремом.

Также не менее важно периодически охлаждать тело. Например, принимать холодный душ. Еще следует правильно одеваться, носить одежду из натуральных материалов, позволяющих коже «дышать». Помимо этого, обязательно нужно носить головной убор, отметила врач.

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