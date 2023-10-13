Врач рассказал, чем полезна острая пища
Острую еду могу есть далеко не все, но она довольно полезна для организма. Профессор эпидемиологии Университета Теннесси Пол Д. Терри рассказал, каким людям стоит, а каким не стоит употреблять жгучие блюда.
С другой стороны, по словам исследователя, острая пища снижает риск риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезни Альцгеймера, изжоги, язвы, заболеваний дыхательных путей и психики.
Кроме того, легкая боль во время употребления острой пищи может провоцировать выброс эндорфинов и дофамина.
Как человеку понять, стоит ли ему есть острое? Пол Д. Терри рекомендовал ориентироваться на собственные ощущения. Если после такой пищи человек испытывает головную боль, боль в животе или расстройство кишечника, значит, острая еда не для него. А люди, которые хорошо переносят острое, могут употреблять его в умеренных количествах с пользой для организма.
Ранее диетолог назвал продукты, продлевающие жизнь.