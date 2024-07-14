14 июля 2024, 05:59

Врач рассказал, кому лучше отказаться от черной смородины

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Людям, страдающим гастритом и язвой желудка лучше отказаться от черной смородины. Об этом заявил доцент кафедры Индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с РИА «Новости».

«Черную смородину не рекомендуется есть при наличии аллергической реакции и индивидуальной непереносимости, а также людям, страдающим почечными заболеваниями, гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки», - сказал он.

По словам специалиста, черная смородина обладает высокой кислотностью и дубильными веществами, которые негативно влияют на людей с вышеперечисленными недугами.

Специалист подчеркнул, что черная смородина в целом полезна: она содержит витамины C, P, B1, B2, PP, каротин, органические кислоты, пектиновые вещества, дубильные вещества и микроэлементы, такие как калий, кальций, магний, фосфор, железо и йод. Благодаря этому, смородина усиливает иммунитет, защищает организм от инфекций и замедляет процесс старения.

Он отметил, что при выборе черной смородины важно внимательно ее осмотреть: ягоды должны быть темно-фиолетового или черного цвета, без признаков повреждения или плесени, упругие на ощупь и не липкие.

Ранее гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко заявила, что нельзя злоупотреблять черешней и абрикосами. По ее словам, нормальная доза черешни - 200-300 граммов, абрикосов - четыре фрукта.

Еда Болезни Врачи
14 июля 2024, 02:56
Ученые заявили об угрозе эпидемии слепоты для 50% населения Земли
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Новая эпидемия может ослепить 50% населения. Об этом сообщило издание El Pais, со ссылкой на ученых.

Как отметили специалисты, речь идет о росте слепоты среди людей из разных стран. По их данным, больше всего это коснется жителей Азии. К 2050 году зрение испортится у каждого второго человека.

Ученые выяснили, что причиной такого сценария стал технический прогресс. Люди начали чаще пользоваться смартфонами, компьютерами и разными гаджетами. Это также касается детей, для которых излучение от экранов особенно опасно.

Исследователи уже отметили рост оптического дефекта в государствах Юго-Восточной Азии. По их прогнозам, скоро такая проблема распространится на весь мир. Если в 2016 году от близорукости страдали 1,4 миллиарда человек, то к 2050 она будет у 4,76 миллиарда.

Чтобы избежать печального исхода, нужно каждый день уделять время спортивным упражнениям. Еще специалисты посоветовали побольше времени проводить на свежем воздухе.

Физические нагрузки положительно влияют не только на зрение, но и на продолжительность жизни. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Он призвал отказаться от вредных привычек в пользу долголетия.

Новая эпидемия может ослепить 50% населения. Об этом сообщило издание El Pais , со ссылкой на ученых.

Болезни Ученые
14 июля 2024, 00:38
Аэропорту Шереметьево и «Аэрофлоту» поручили ускорить предполетные процедуры
РИА «Новости»
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Авиакомпании «Аэрофлот» и аэропорту Шереметьево поручили проработать меры для ускорения предполетных процедур. Указание дал Минтранс, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин поручил Шереметьево и „Аэрофлоту“ в ближайшее время проработать дополнительные меры, призванные ускорить для пассажиров прохождение предполетных процедур», - сказано в сообщении.

В Минтрансе отметили, что Шереметьево в плановом режиме обеспечивает полетную программу, количество стоек для регистрации на рейс достаточно.

В Шереметьево с 1 июня возобновил работу международный терминал D. Также в аэропорту открылся паркинг на 3,1 тысячи мест.

Минтранс РФ Аэрофлот Самолеты Аэропорт Шереметьево Авиакомпании
13 июля 2024, 23:55
Чиновникам предоставят льготную ипотеку
РИА «Новости»
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В России проведут эксперимент по обеспечению жильем госслужащих по льготной ипотеке. Постановление разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Программу запустят 15 июля 2024 года в ограниченном формате: на первом этапе квартиры предоставят 90 чиновникам. Их возраст должен быть не более 35 лет, а стаж работы составлять от года. К проекту смогут присоединиться ветераны специальной военной операции, перешедшие на гражданскую службу.

Правительство будет погашать ипотеку госслужащих из средств федерального бюджета - оно возьмет на себя выплату первоначального взноса и основного долга. А проценты частично будет платить чиновник. Эксперимент продлится до 2027 года, после чего возможно его расширение.

Ране в пресс-службе Министерства финансов России сообщили , что программа семейной ипотеки в России будет продлена до 2030 года.

Россия Чиновники Ипотека
13 июля 2024, 19:11
Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил работу
Pxhere
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Завод «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ) по производству виски и рома, национализированный у ГК «Ариант», объявил о приостановке работы. Об этом сообщил РБК.

Предприятие не получило необходимого финансирования из-за действия мер, наложенных судом Челябинской области в рамках национализации активов. Завод не смог воспользоваться кредитом.

Приостановка работы стала временной мерой, сообщили в ЦПИ. Производство снова запустят в октябре этого года.

Предприятие выпускает ром, игристые напитки, виски.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов ранее сообщил, что в республике с 2023 года национализировали украинские активы на сумму более 2,1 миллиарда рублей.

Завод «Центр пищевой индустрии - Ариант» (ЦПИ) по производству виски и рома, национализированный у ГК «Ариант», объявил о приостановке работы. Об этом сообщил РБК.

Алкоголь Работа Заводы

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