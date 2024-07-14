Врач рассказал, кому лучше отказаться от черной смородины

«Черную смородину не рекомендуется есть при наличии аллергической реакции и индивидуальной непереносимости, а также людям, страдающим почечными заболеваниями, гастритом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки», - сказал он.

По словам специалиста, черная смородина обладает высокой кислотностью и дубильными веществами, которые негативно влияют на людей с вышеперечисленными недугами.

Специалист подчеркнул, что черная смородина в целом полезна: она содержит витамины C, P, B1, B2, PP, каротин, органические кислоты, пектиновые вещества, дубильные вещества и микроэлементы, такие как калий, кальций, магний, фосфор, железо и йод. Благодаря этому, смородина усиливает иммунитет, защищает организм от инфекций и замедляет процесс старения.

Он отметил, что при выборе черной смородины важно внимательно ее осмотреть: ягоды должны быть темно-фиолетового или черного цвета, без признаков повреждения или плесени, упругие на ощупь и не липкие.

Ранее гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко заявила, что нельзя злоупотреблять черешней и абрикосами. По ее словам, нормальная доза черешни - 200-300 граммов, абрикосов - четыре фрукта.