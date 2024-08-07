Врач назвал популярную кашу, которую лучше не есть на завтрак

«Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова „ЗОЖ“ и „здоровье“, тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое», - сказала эксперт.

Она объяснила, что манка - это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в этой каше не очень много, но зато много калорий.

Еще Сухорукова также не рекомендовала употреблять фасованные мюсли и гранолу в батончиках по утрам. По ее словам, в эти продукты добавляют большое количество рафинированного сахара.

Ранее Людмила Сухорукова рассказала, что гематоген не решит проблему железодефицита , потому что в большей степени состоит из сахара, а его эффективность такая же, как у кондитерского батончика. Также покупная плитка не содержит усвояемого железа.