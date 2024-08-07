07 августа 2024, 05:17

Врач назвал популярную кашу, которую лучше не есть на завтрак

Freepik
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В манной каше много калорий, а витаминов столько же, сколько в бутерброде с колбасой. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова в беседе с РИА «Новости».

«Манную кашу не рекламируют на сайтах, в названиях которых есть слова „ЗОЖ“ и „здоровье“, тем не менее в народном сознании она почему-то входит в реестр полезных продуктов. Видимо, виновато детсадовское прошлое», - сказала эксперт.

Она объяснила, что манка - это перемолотые зерна пшеницы. Витаминов в этой каше не очень много, но зато много калорий.

Еще Сухорукова также не рекомендовала употреблять фасованные мюсли и гранолу в батончиках по утрам. По ее словам, в эти продукты добавляют большое количество рафинированного сахара.

Ранее Людмила Сухорукова рассказала, что гематоген не решит проблему железодефицита , потому что в большей степени состоит из сахара, а его эффективность такая же, как у кондитерского батончика. Также покупная плитка не содержит усвояемого железа.

Еда Питание Продукты
07 августа 2024, 04:33
Россиянам рассказали, как поступить при нехватке стажа для назначения пенсии
РИА «Новости»
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Для назначения пенсии требуется стаж не менее 15 лет и достижение пенсионного возраста. В случае нехватки стажа можно докупить пенсионные баллы, рассказала в беседе с РИА «Новости» заместитель руководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

«После достижения установленного пенсионного возраста может не возникнуть права на страховую пенсию по старости. <…> В таком случае, <…> можно их (пенсионные баллы - прим. ред.) „приобрести“», - отметила эксперт.

В 2024 году для получения пенсии необходимо наличие стажа минимум 15 лет и пенсионного коэффициента 28,2. Если речь идет о значительном несоответствии условиям, то человеку будут выплачивать социальную пенсию из федерального бюджета.

Ранее Дзгоева рассказала, в каких случаях перестают выплачивать пенсию.

Пенсия Пенсионеры Россия
06 августа 2024, 22:45
В Минстрое Чувашии прошли обыски
Pxhere
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Следственные мероприятия провели в Минстрое Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба министерства в беседе с РИА «Новости».

«В Министерстве строительства республики днем во вторник проводились следственные действия. Министр строительства не задержан, он на рабочем месте, ранее был вызван для дачи показаний», - заявил собеседник агентства.

В региональном Следственном комитете РФ не прокомментировали ситуацию, но пообещали предоставить данные через некоторое время.

Ранее обыски прошли в отделе управления экономической полиции по Санкт-Петербургу. Как заявили журналисты, никого не задержали. После обыска возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Полиция Чувашия
06 августа 2024, 21:17
Развожаев уволил исполняющего обязанности замгубернатора Горлова за коррупцию
РИА «Новости»
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что уволил исполняющего обязанности замгубернатора Евгения Горлова. Это заявление глава региона сделал в своем Telegram-канале.

«Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», - пояснил губернатор свое решение.

Коррупционный скандал недавно развернулся и в Сочи. Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая незаконно продавала места на городских кладбищах. Действующий на тот момент общественный советник мэра Сочи получал взятки , продавая места для захоронения.

Скандалы Коррупция Крым Севастополь
06 августа 2024, 20:02
Дело Елены Блиновской поступило в суд
РИА «Новости»
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В столичный суд поступило уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Создательницу проекта «Марафон желаний» обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации денежных средств на сумму более 43 миллионов рублей.

Следователи опросили более 200 свидетелей и провели свыше 20 обысков. Супруга Блиновской объявили в федеральный розыск.

Ранее арест Блиновской продлили до 19 августа. «Королева марафонов» выставила на продажу и аренду недвижимость, которая формально числилась за ее мужем, отцом и сыновьями. Предпринимательница подала в суд заявление о банкротстве. До этого она оплатила задолженности по налогам на 230 миллионов рублей.

В мае подруги Елены запустили петицию об освобождении блогерши из СИЗО. Они подчеркнули: она не преступник, не вор, а предприниматель, которая помогла многим людям.

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