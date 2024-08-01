Возвращение восьми россиян домой официально подтвердили
В рамках проведенного обмена в Россию вернулись восемь человек, задержанных и находившихся в местах заключения ряда стран НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Проведенный обмен назвали возможным благодаря планомерной работе государственных ведомств России, а также зарубежных партнеров.
Обмен освобожденными заключенными прошел в аэропорту Анкары при посредничестве Национального разведывательного управления Турции. По данным телеканал NTV, россиян передали семь государств. РФ со своей стороны обменяла 16 заключенных, из которых трое улетели в США, остальные - в Германию.
В ведомстве подчеркнули, что вместе с вернувшимися соотечественниками в Россию приехали их несовершеннолетние дети.
«Россиян обменяли на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России», - добавили в Центре общественных связей.