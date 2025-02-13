Возраст принятия присяги гражданина России решили снизить до 14 лет
Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект о снижении возраста принесения присяги гражданина Российской Федерации с 18 до 14 лет. Об этом следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в ноябре. Авторами документа выступила группа депутатов во главе с главой думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым.
Инициатива предлагает снизить с 18 до 14 лет возраст обязанных приносить присягу при приобретении гражданства лиц. По мнению авторов документа, это необходимо для осознанного взятия обязательства соблюдать законодательство и Конституцию России, а также в целях повышения патриотического духа.
Также законопроект предлагает считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина.