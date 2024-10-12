Возраст покупки алкоголя могут поднять в России

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По информации источника, ведомство разработало план мероприятий по реализации Концепции уменьшения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года, а также дальнейшую перспективу.

Кроме того, в рамках плана проработают вероятность повышения минимального возраста при продаже крепкой алкогольной продукции.

С предложением в министерство о поднятии возрастного порога продажи алкогольной продукции до 21 года обращался депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Ранее российских мужчин предупредили, что чрезмерное употребление пива может привести к импотенции или бесплодию.