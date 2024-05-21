Возможности для новых партнерств и стартапов. Каким будет РИФ в этом году

Российский интернет-форум объединяет отрасль много лет, в 2024-м он состоится уже в 28-й раз и вновь соберет представителей бизнеса, государства и IT-сообщества для продуктивного общения, обмена опытом и экспертизой.

Участие в РИФ дает множество возможностей и по поиску новых партнеров, сотрудников и клиентов, и для демонстрации инновационных продуктов рынку.

По мнению исполнительного директора РАЭК, организатора РИФ Екатерины Демкиной, одна из главных особенностей РИФ - это живое общение.

Для отраслевого взаимодействия предусмотрели нетворкинг с представителями ФОИВ, РОИВ и бизнеса, будут различные квизы, квесты и викторины, мастер-классы и питчинг стартапов.

«За один РИФ можно запланировать десятки проектов и коллабораций на год вперед», - подчеркнула Демкина.

Участие в РИФ принимают не только тысячи уже состоявшихся специалистов, представляющих все сегменты цифровой экономики, но представители органов власти, PR- и HR-специалисты, маркетологи и аналитики и, что важно, студенты, которые решили связать свою жизнь с IT-сферой.

Организатором РИФ-2024 выступает РАЭК, поддержку оказывают Минцифры России и АНО «Цифровая Экономика», а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.

«В этом году РИФ познакомит участников с достижениями российской IT-отрасли и объединит лидеров цифровой экономики на одной площадке для обсуждения ключевых вопросов цифровой трансформации бизнеса, достижения технологического лидерства и возможностей МСБ в IT-сфере», - отметил организатор РИФ, директор РАЭК Сергей Гребенников.