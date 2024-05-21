21 мая 2024, 19:36

Возможности для новых партнерств и стартапов. Каким будет РИФ в этом году

Читайте нас в: Google Новости

Главный весенний IT-форум РИФ пройдет в этом году 27–29 мая на площадке пансионата «Лесные дали» в Подмосковье. Он станет площадкой для демонстрации достижений и новинок, созданных в России.

Российский интернет-форум объединяет отрасль много лет, в 2024-м он состоится уже в 28-й раз и вновь соберет представителей бизнеса, государства и IT-сообщества для продуктивного общения, обмена опытом и экспертизой.

Участие в РИФ дает множество возможностей и по поиску новых партнеров, сотрудников и клиентов, и для демонстрации инновационных продуктов рынку.

По мнению исполнительного директора РАЭК, организатора РИФ Екатерины Демкиной, одна из главных особенностей РИФ - это живое общение.

Для отраслевого взаимодействия предусмотрели нетворкинг с представителями ФОИВ, РОИВ и бизнеса, будут различные квизы, квесты и викторины, мастер-классы и питчинг стартапов.

«За один РИФ можно запланировать десятки проектов и коллабораций на год вперед», - подчеркнула Демкина.

Участие в РИФ принимают не только тысячи уже состоявшихся специалистов, представляющих все сегменты цифровой экономики, но представители органов власти, PR- и HR-специалисты, маркетологи и аналитики и, что важно, студенты, которые решили связать свою жизнь с IT-сферой.

Организатором РИФ-2024 выступает РАЭК, поддержку оказывают Минцифры России и АНО «Цифровая Экономика», а также многие представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.

«В этом году РИФ познакомит участников с достижениями российской IT-отрасли и объединит лидеров цифровой экономики на одной площадке для обсуждения ключевых вопросов цифровой трансформации бизнеса, достижения технологического лидерства и возможностей МСБ в IT-сфере», - отметил организатор РИФ, директор РАЭК Сергей Гребенников.

Интернет
21 мая 2024, 18:57
Умер генконструктор НПО автоматики Дерюгин
Читайте нас в: Google Новости
Участвовавший в налаживании серийного производства российской системы управления для ракет семейства «Союз-2» генконструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин умер на 84-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Сообщаем с прискорбием, что после продолжительной болезни 21 мая генеральный конструктор НПО автоматики Дерюгин Сергей Федорович ушел из жизни», - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что Дерюгин внес большой вклад в развитие ракетной техники. С его имением связано серийное изготовление системы управления для ракет семейства «Союз-2» и успешная разработка ряда морских ракетных комплексов.

Дерюгин, добавили в корпорации, решал наиболее актуальные и сложные задачи создания ракетной техники, хорошо ориентировался в производственных ситуациях, обладал широкой инженерной эрудицией и быстро принимал оптимальные и правильные решения.

Ракеты Роскосмос
21 мая 2024, 18:15
Депутат Семигин оставил должность главы комитета Госдумы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Думская фракция «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) сняла с должности председателя комитета Госдумы по делам национальностей депутата Геннадия Семигина. Кандидатом на освободившийся пост стала первый заместитель главы фракции Яна Лантратова.

Как сообщила пресс-служба партии , такое решение приняли на фоне плановой ротации во фракции. Оба предложения в ближайшее время вынесут на рассмотрение Госдумы.

Снятию Семигина с поста главы думского комитета предшествовали его судебные разбирательства с бывшим бойцом диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» и автором Telegram-канала «Говорит ТопаZ» Евгением Рассказовым.

Все началось с того, что военкор обратил внимание на опубликованную на сайте СЗРП статью за подписью Семигина , в которой он утверждал, что бойцы подразделения «Ахмат» «пинками загоняют солдат на фронт».

Депутат свое авторство опроверг и списал все на происки хакеров.

В марте Семигин подал на Рассказова в суд с требованием взыскать с него шесть миллионов рублей за оскорбления и клевету.

Как сообщил «Коммерсант» , в итоговом решении суд признал правоту депутата и присудил ему 500 тысяч рублей компенсации.

Госдума РФ Депутаты Россия
21 мая 2024, 14:29
Отец сбежавшей чеченки Заурбековой опроверг избиения дочери
Читайте нас в: Google Новости
Виновником бегства из России молодой чеченской девушки Лии Заурбековой стал ее возлюбленный. Семья беглянки намерена разобраться с ним по своим законам.

Об этом в комментарии Regnum заявил отец девушки Беслан Заурбеков. Он подчеркнул, что родные сделали все, чтобы дочь не уезжала. Но после бегства она стала воспринимать семью в штыки и перестала выходить на связь.

«Мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти её, а тот, кто её ввёл в заблуждение, вот этот парень, - будет наказан», - подчеркнул Заурбеков.

Он добавил, что прекрасно знает мужчину, который вскружил дочери голову, но вместо того, чтобы принять ислам и построить нормальную семью заставил ее отказаться от родных.

Заурбеков пояснил, что дочь не может встречаться с мужчинами другой веры, иначе ее ждет наказание. О каких именно карах идет речь, собеседник журналистов не пояснил, но отметил, что только сумасшедшая может ослушаться родителей, понимая, какие проблемы ее ждут.

Отец чеченки опроверг заявления, что в семье Лию избивали. Он пояснил, что это выдумка общественников, которые не представили никаких доказательств.

История вокруг Лии Заурбековой попала в СМИ после того, как девушка спряталась в московском отделе полиции, которое окружили ее родственники. Девушка записала видеообращение, где обвинила семью в физическом и психологическом насилии , подчеркнув, что ушла из дома добровольно.

Член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов заявил, что Лия после бегства из отдела полиции уехала за границу. Депутат Госдумы Адам Делимханов взял историю девушки под свой контроль. Он не исключил, что Лию ввели в заблуждение и она действовала под чужим контролем.

Чечня Семья Россия
21 мая 2024, 13:38
Такер Карлсон запустил свое шоу на российском телевидении
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон начал вести свою программу на телеканале «Россия 24». Она получила название TUCKER. Первый выпуск уже вышел в эфир.

Шоу стало совместным проектом YouTube-канала «Карлсон ТВ» и «России 24». Первая программа была посвящена болезни Лайма. Эксперт по клещам Крис Ньюби рассказала о проблеме распространения этого заболевания и его профилактике.

Недавно американский журналист обнародовал новое интервью из России. Его собеседницей стала бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид. Она рассказала о страхе преследования и пообещала продолжать борьбу за привлечение к ответственности своего экс-начальника.

Кроме того, в этом году Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина , основателя Telegram Павла Дурова и философа Александра Дугина.

Россия Телевидение Такер Карлсон

Новости по теме