Вован и Лексус предупредили о негативных последствиях пранков с российскими политиками

«Думаю, что любые подобные записи, если какие-то российские политики будут выставляться в негативном свете, это будет (неверно - прим. ред.) трактоваться в наше время», - отметил Лексус.

Розыгрыши могут стать причиной раздрая в обществе. Но сейчас России не нужны никакие конфликты, отметил Столяров.

Он добавил, что нельзя делать «истеричных заявлений» о том, что «все пропало». Это тоже вредит российскому обществу.

Ранее пранкеры разыграли главу WADA Витольда Баньку. Вован и Лексус вели беседу от лица «африканского политика». Одной из тем разговора стало участие стран во Всемирных играх дружбы. Банька заявил, что организация недовольна этой инициативой.