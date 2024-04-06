Вован и Лексус предупредили о негативных последствиях пранков с российскими политиками
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) считают, что розыгрыши российских политиков приведут к внутренним конфликтам. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Думаю, что любые подобные записи, если какие-то российские политики будут выставляться в негативном свете, это будет (неверно - прим. ред.) трактоваться в наше время», - отметил Лексус.
Розыгрыши могут стать причиной раздрая в обществе. Но сейчас России не нужны никакие конфликты, отметил Столяров.
Он добавил, что нельзя делать «истеричных заявлений» о том, что «все пропало». Это тоже вредит российскому обществу.
Ранее пранкеры разыграли главу WADA Витольда Баньку. Вован и Лексус вели беседу от лица «африканского политика». Одной из тем разговора стало участие стран во Всемирных играх дружбы. Банька заявил, что организация недовольна этой инициативой.