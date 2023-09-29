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Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при Минстрое допустил, что не все города вошедших в состав России регионов следует восстанавливать. Он привел в пример Попасную, где, по словам министра, остались семь человек, которые не хотят уходить из индивидуального жилья.

«Мы пока там ничего не делаем», - сказал Файзуллин.

После заявления министра появились сообщения, что некоторые города в новых регионах якобы не будут восстанавливать. Пресс-служба Минстроя отреагировала на такие публикации.

«Работы по восстановлению и развитию организуются повсеместно, в каждом освобожденном населенном пункте», - подчеркнули в ведомстве.

В некоторых населенных пунктах, которые освободили недавно, пока идут первичные обследования. Это начальная стадия восстановительного процесса, он может занять много времени, пояснили в министерстве.

Все объекты в освобожденных регионах, подлежащие восстановлению , включают в план, заверили в Минстрое. В первую очередь работы идут на социально значимых объектах, необходимых для жизнедеятельности, подытожила пресс-служба.