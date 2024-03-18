18 марта 2024, 11:47

Воссоединение Крыма с Россией изменило всю страну. Политолог — о 10-летии Русской весны

РИА «Новости»
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С момента воссоединения Крыма с Россией прошло 10 лет. Русская весна изменила не только ситуацию на полуострове, но и по всей стране, заявил «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Он подтвердил, что в Крыму и Севастополе произошли масштабные преобразования , стартовали важные проекты федерального и местного масштабов. Однако, по мнению Ивана Мезюхо, гораздо большее значение имели перемены во всем российском обществе.

«За этот период изменился многонациональный народ России, который, на мой взгляд, за прошедшее десятилетие стал лучше понимать себя. Наша страна после событий Русской весны в Крыму стала более суверенной, более независимой, с более четкой позицией по всем вопросам внешней и внутренней политики», - сказал он.

Политолог заявил, что россияне отказались от либеральной повестки в пользу патриотизма. Произошли перемены, которые невозможно оценить, сравнив социально-экономические показатели 2014 и 2024 годов.

«В России зародилось настоящее патриотическое, а не либеральное гражданское общество. Произошли метафизические изменения, и это еще важнее тех позитивных социально-экономических преобразований, которые происходили все это время и продолжают происходить в республике Крым и городе Севастополе», - сказал он.

Референдум о присоединении Крыма к России прошел в марте 2014 года. За возвращение в состав страны высказались более 90% проголосовавших.

Крым Россия Севастополь Патриотизм
18 марта 2024, 10:52
Китай поздравил Путина с победой на президентских выборах
РИА «Новости»
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Китай поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, передал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он отметил, что отношения двух стран продолжат развиваться, написало РИА «Новости».

«Мы убеждены, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина российско-китайские отношения продолжат развиваться», - сказал дипломат.

Путин лидировал на выборах президента России с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов, сообщал RT. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,30% голосов, сообщили «Известия». На третьем - член партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,84%, на четвертом - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,21%.

Выборы в России стали одной из главных тем в иностранных СМИ. Некоторые издания писали, что Путин обеспечил себе новый президентский срок, связанный «с разрешением украинского конфликта».

Ранее Путина уже поздравили с переизбранием власти Кубы , Венесуэлы и Северной Кореи , а также папа римский. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что выборы подтвердили устойчивый авторитет Путина.

Отношения Россия Китай Леонид Слуцкий ЛДПР Выборы
18 марта 2024, 10:16
Аксенов поблагодарил Путина за спасение Крыма
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин спас Крым от войны и геноцида. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 10 лет назад крымчане воссоединились с Россией. Этот процесс открыл путь к восстановлению исторической справедливости и возвращению исконных русских земель.

«Крымская мечта исполнилась благодаря решениям нашего президента. Он спас нас от войны и геноцида», - подчеркнул Аксенов.

По его словам, Путин постоянно «держал руку на пульсе перемен», которые происходили в Крыму. Аксенов назвал это ключевым фактором всех успехов.

Прошедшие 10 лет стали для Крыма декадой развития и свободы, единства и согласия. Глава республики поблагодарил земляков и тех, кто помогает полуострову.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что Запад осуждает референдум в Крыму, который состоялся в 2014 году.

Крым Владимир Путин Сергей Аксенов
18 марта 2024, 09:51
Новосибирская область отметила рекордную за 20 лет явку на выборах
РИА «Новости»
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Выборы президента России в Новосибирской области прошли при рекордной за последние 20 лет явке избирателей — 63,19%. Как сообщила глава регионального избиркома Ольга Благо, положительно себя также зарекомендовало дистанционное голосование, написало РИА «Новости».

«В выборах приняли участие 1 392 596 избирателей, из них дистанционно проголосовали 228 584 избирателя. Явка на дистанционном голосовании составила 93%», - рассказала она.

Как по количеству избирателей, так и в процентном выражении, явка стала рекордной за последние 20 лет. Например, в 2018 году на выборах президента России проголосовали 1 304 738 человек - 60,41% избирателей.

«У нас существенное прибавление количества избирателей, которые приняли участие в выборах», - отметила глава облизбиркома.

Ранее политический цифровой алгоритм «Жириновский» высказался о рекордной явке на президентских выборах в России. Нейросеть сделала вывод, что в стае живет сильный и неравнодушный народ.

По итогам обработки всех протоколов в Москве Владимир Путин набрал 85,13% голосов. Политика уже поздравили власти Кубы и Венесуэлы , а также папа римский. Лидер КНДР Ким Чен Ын также направил Путину послание в связи с переизбранием на выборах.

Выборы президента России в Новосибирской области прошли при рекордной за последние 20 лет явке избирателей - 63,19%. Как сообщила глава регионального избиркома Ольга Благо, положительно себя также зарекомендовало дистанционное голосование, написало РИА «Новости».

Россия Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 07:24
Турецкая авиакомпания упростила условия полетов после снятия россиян с рейсов
Unsplash
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines облегчила требования к пассажирам после ряда инцидентов с отказов в допуске людей, в том числе россиян, на рейсы в Южную Америку. Список обоснований для отказа сократился, сообщило РИА «Новости».

Из списка для допуска исчезли пункты об отказе во въезде пассажирам, которые приезжают надолго, но не взяли с собой багаж, а также летящим за рубеж впервые и тем, у кого отсутствуют документы, необходимые для заявленной цели поездки. Пункт о необходимости достаточного количества наличных или средств на карте на поездку сохраняется.

Авиакомпания почти месяц не допускает пассажиров на рейсы в Бразилию и Аргентину, часто не озвучивая причины. Иногда ими становятся отсутствие багажа и опыта заграничных поездок. Некоторые россияне, снятые с рейсов, рассказывали журналистам о намерении судиться. Ряду пассажиров пришлось изменить маршрут путешествия - например, они летят в Аргентину через Дубай рейсом другой авиакомпании.

Авиация Самолеты Авиакомпании

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