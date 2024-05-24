Восьмилетний мальчик стал 14-миллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ

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Подростку и его родителям подарили сертификат на путешествие в Тобольск, где они совершат экскурсию по местам детства известного ученого Дмитрия Менделеева.

«Стать юбилейным посетителем было очень неожиданно. Ожидания от поездки у нас очень радужные, хотим получить новые впечатления и узнать что-то новое», - поделилась мама школьника.

Ранее стало известно, что Международную выставку-форум «Россия» решили продлить до 8 июля. Согласно исследованием, она понравилась 90% посетителей.