Восхитивший Путина пенсионер отказался считать себя знаменитостью

Пожилой мужчина признался, что ему было приятно услышать упоминание себя от главы государства на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Конечно, я голосовал за Путина. Это надежный человек, для России он сделает все, на него можно положиться. По пути мне попался корреспондент, спросил. Я ответил так, как посчитал нужным», - рассказал Лимончиков.

Пенсионер уточнил, то Путин еще в марте 2024 года упоминал его высказывание о русском человеке. Тогда белгородцу звонили многие родственники из Тульской области и Москвы и поздравляли, отметил он.

Ранее в Сети завирусилось видео, на котором иностранный журналист спросил Лимончикова, не страшно ли ему голосовать на выборах, когда вокруг летают беспилотники. В ответ пенсионер заявил, что идет на голосование, потому что является русским человеком.

Ранее Путин пообещал восстановить нормальную жизнь в приграничных регионах России , отмечали «Известия».