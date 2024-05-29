«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, - они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», - сказал он.

Ранее появилась информация, что воронежских школьниц якобы заставили раздеться перед ЕГЭ. Выпускницам пришлось снимать нижнее белье на пороге учебного заведения. Полиция начала проверку, а свидетелей происшествия попросили обратиться в Минобразования.

Охрана якобы требовала от девушек снять бюстгальтеры, в одном случае даже трусы, чтобы пройти рамку металлодетектора. Депутат Нина Останина назвала случившееся страшной и циничной ситуацией , которая унижет достоинство детей. Кроме того, школьники испытали сильный стресс перед задачей экзамена.