Воронежец почесался за рулем и получил штраф в тысячу рублей

По информации Telegram-канала «Воронеж № 1», ошибку допустила система «Азимут». Мужчина ехал по Ленинскому проспекту, у него зачесалась шея, и это попало на запись камеры.

Через некоторое время водитель получил штраф в тысячу рублей из-за того, что устройство сочло, что он не пристегнулся. Воронежец не стал с этим мириться и обратился с жалобой в ГИБДД. Спустя две недели мужчина заявил, что штрафные санкции все-таки отменили.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» предупредил россиян о возможном возвращении штрафа за превышение средней скорости. По его словам, это может произойти в апреле следующего года.