Воробьев поблагодарил предпринимателей за помощь после теракта в Crocus City Hall

«Спасибо всем откликнувшимся в этот сложный час. Предприниматели, бизнес, владельцы малых и больших компаний пишут нас, спрашивают, чем помочь. Мы благодарим и ценим за это. Подмосковье и Москва со своей стороны делают все, чтобы помочь людям», - написал он.

Воробьев также объявил о старте сбора пожертвований семьям пострадавших и погибших в результате теракта.

«Совместно с Москвой, общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ и Российским Красным Крестом объявлен сбор пожертвований. Их направят на специальный счет РКК, после чего распределят специальной комиссией с участием представителей Правительства Москвы, Московской области, Красного креста и Общественной палаты», - добавил губернатор.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал отомстить за каждого погибшего в теракте в Crocus City Hall.