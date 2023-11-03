03 ноября 2023, 14:26

Вопрос о запрете абортов в частных клиниках подняли в Госдуме

РИА «Новости»
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Из числа услуг платных клиник могут исключить аборты. Эту идею обсуждают в Госдуме, сообщил депутат Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале.

«Запрет абортов в частных клиниках и национальная демографическая безопасность. <…> В Госдуме до сих пор идут активные споры по поводу материнского капитала и запретов абортов», - указал он.

Парламентарий отметил, что естественная убыль населения за первое полугодие в России сократилась на 29% - на 272,5 тысячи человек. По его словам, показатель становится меньше на фоне «опережающего уменьшения смертности» после пандемии коронавируса. При этом рождаемость также снижается, напомнил он.

Накануне в Тверской области приняли закон о запрете склонения к абортам. Цель проекта - повысить рождаемость. Автором инициативы выступил губернатор региона Игорь Руденя. Также благодаря принятому законопроекту в регионе планируют уменьшить количество абортов.

В сентябре председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал сократить сроки для искусственного прерывания беременности с 12 до восьми недель. По его словам, такая мера поможет спасти сотни тысяч жизней.

Дети Беременность Госдума РФ
03 ноября 2023, 13:49
Кремль не стал комментировать сообщения о назначении сына Пригожина главой ЧВК «Вагнер»
unsplash.com
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Кремль не располагает сведениями о том, что сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Павел может стать главой ЧВК «Вагнер». Об это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привел ТАСС.

«Никакой информацией здесь я не располагаю», - подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что это не тема Кремля.

В СМИ ранее появилась информация о том, что Павел Пригожин уже возглавил ЧВК «Вагнер» в составе Росгвардии. Пермское подразделение организации объявило о возобновлении набора бойцов. Вся структура, порядок работы и командиры ЧВК остаются прежними, сообщили журналисты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о переходе бывших бойцов «Вагнера» в спецназ «Ахмат». По его словам, в подразделение вошли более 170 воинов с боевым опытом, в том числе на территории Украины.

Кремль Дмитрий Песков Евгений Пригожин
03 ноября 2023, 12:51
Lamoda решила арендовать торговые помещения, которые занимал Adidas
Pxhere
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Онлайн-магазин Lamoda собирается арендовать торговые помещения, которые раньше занимал бренд Adidas. Об этом рассказал ТАСС статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Онлайн-ретейлер Lamoda сейчас действительно заключает договоры аренды помещений, которые прежде занимали торговые точки бренда Adidas», - сказал он.

По его словам, в этих торговых точках ретейлер откроет магазины Lamoda Sport. Их планируют запустить до конца года. В течение трех лет компания собирается открыть 300 торговых объектов.

При этом, по словам Евтухова, ретейлер также будет продавать вещи Adidas в новых магазинах. Он пояснил, что Lamoda позиционируют себя как мультибрендовый магазин.

Как сообщала руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева, обновленные магазины Adidas могут открыть в стране весной 2024 года под новым названием. Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха рассказал «360», что по такой схеме на отечественный рынок способна вернуться любая западная компания.

Онлайн-магазин Lamoda собирается арендовать торговые помещения, которые раньше занимал бренд Adidas. Об этом рассказал ТАСС статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Торговля Минпромторг РФ
03 ноября 2023, 12:18
Российский бизнесмен назвал беспорядки в Дагестане произволом и призвал наказать виновных
Unsplash
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Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы творили произвол, забыв про традиции Кавказа. Они поставили под удар развитие туристического потенциала Дагестана, заявил в беседе с «Российской газетой» бизнесмен Михаил Гуцериев.

Кавказ считают местом «единства всех народов и религий», отметил предприниматель. По его словам, об антисемитизме там знали только из книг, а также от приехавших путешественников.

«Не могу найти ни одного оправдания произошедшему 29 октября в Дагестане», - подчеркнул бизнесмен.

Он выразил мнение, что «зло, прикрывающееся благородными лозунгами справедливости, заслуживает большего порицания». Беспорядки в Махачкале нанесли экономические и социальные последствия. В развитие сферы туризма в Дагестане вложили большие средства. Теперь придется потратиться на восстановление аэропорта, заключил предприниматель.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября. Причиной стало прибытие самолета из Израиля. Ситуацию тщательно проанализируют по итогам следственных действий, чтобы не допустить ее повторения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дагестан Протесты
03 ноября 2023, 12:00
Доля образованных россиян, желающих покинуть страну, снизилась вдвое за шесть лет
Freepik
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Количество работников с высшим образованием, желающих покинуть Россию, с 2017 года уменьшилось вдвое. Об этом свидетельствуют результаты исследования коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН, с которыми ознакомился РБК.

Уточняется, что речь идет как о миграции внутри страны, так и о переезде за рубеж. Исследование коснулось людей с высшим образованием, в чьи основные обязанности не входит исполнение управленческих функций. По итогам опроса, проведенного в июне 2023 года, доля желающих переехать среди таких профессионалов составляет 17%, а еще шесть лет назад достигала 36%.

Заметное желание мигрировать сохранилось только у молодежи от 18 до 30 лет и сельских жителей. Последние чаще планировали переезд в российские города, молодежь - за рубеж. Притом если в 2017 году о намерении мигрировать сообщили 45% молодых респондентов, то в 2023-м - уже 31%.

Исследователи связали снижение интереса российских профессионалов к миграции с ростом удовлетворенности местом жительства. В 2017 году оно устраивало 37% респондентов, теперь - уже 56%.

«Те профессионалы, у которых уже был более-менее готовый план переезда, поспешили его осуществить, а остальные потенциальные мигранты решили не рисковать и вообще отказались от этой идеи», - рассудили ученые.

Они добавили, что заявлявших о намерении переехать могло быть гораздо больше, чем тех, кто реально собирался это сделать и предпринимал конкретные шаги.

Исследования Ученые

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