04 июля 2024, 04:32

Вопрос о создании мемориала у «Крокуса» в память о жертвах теракта решили в Подмосковье

РИА «Новости»
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Мемориал в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» будет создан, но срок его появления зависит от процесса восстановления сгоревшего здания. Об этом заявил РИА «Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона добавил, что подмосковные власти находятся на связи с пострадавшими семьями и собственником здания по этому вопросу.

«Есть ряд вариантов, но там точно будет мемориал. В какой части, как он будет выглядеть - мы будем информировать», - добавил Воробьев.

Ранее губернатор рассказал об обсуждении с собственником идеи создания сквера или зимнего сада в память о жертвах теракта.

Трагедия в Красногорске произошла вечером 22 марта. Здание полностью сгорело, погибли 145 человек.

Ранее Воробьев заявил, что часть территории сгоревшего торгового центра могут передать под выставочную площадь. Также он отмечал, что концертный зал восстанавливать не планируют.

В конце июня Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста одному из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Мухаммадсобира Файзова оставили в СИЗО.

Терроризм Андрей Воробьев Теракт в «Крокусе»
04 июля 2024, 01:33
«Сами оставляют телефоны». Вован и Лексус рассказали, как дозваниваются президентам
Телеканал «360»
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Некоторые главы государств сами оставляют пранкерам свои номера телефонов и даже обмениваются с ними сообщениями после разговора. Об этом Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Молодые люди признались, что в основе их работы лежат три качества: эрудиция, актерское мастерство и журналистика. Эрудиция подразумевает глубокое погружение в сферу деятельности собеседника. Актерское мастерство помогает убедить его поверить звонящему, а журналистика - заинтересовать в разговоре. Фактор удачи в их работе тоже присутствует, но, по словам Лексуса, он минимальный. Еще один важный момент - ситуация, в которой происходит разговор.

«Вот ракета в Польше упала в свое время, несколько лет назад. И президенту Польши звонили все подряд: от президента США до генсека НАТО. Естественно, он принимал звонки как угорелый. И тут мы вклинились. Тут сразу щелкнуло в голове - если он сейчас сидит у телефона, то можно как раз прорваться к нему», - рассказал Столяров.

Пранкеры признались, что у них почти нет телефонов первых лиц - обычно взаимодействие с главами государств происходит через их офисы. Разговоры сейчас чаще всего ведутся в видеомессенджерах. Хотя некоторые собеседники сами оставляют пранкерам свои телефоны после разговора и даже обмениваются с ними сообщениями. Один раз ситуация была довольно комичной - бывший президент Польши, с которыми Вован и Лексус общались от имени Петра Порошенко, много раз перезванивал им и просил бывшего украинского лидера к телефону.

Петр Порошенко Журналистика Пранкеры Вован и Лексус
04 июля 2024, 00:37
Мошенники против пранкеров. Вована и Лексуса попытались развести в прямом эфире
РИА «Новости»
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Пранкеры Вован и Лексус рассказали ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, как им удается разыгрывать мировых политиков и знаменитостей. При этом их самих попытались развести в прямом эфире — на телефон Владимиру Кузнецову позвонили мошенники.

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали о подготовке своих пранков. По их словам, эта работа похожа на журналистскую и начинается с настоящего расследования. Им необходимо глубоко погрузиться в тему, в которой работает их потенциальная жертва, чтобы у нее не возникло сомнений в процессе разговора.

Во время записи интервью на телефон Вовану позвонили мошенники, но они к разговору явно не так хорошо готовились. Собеседница назвала Кузнецова Дмитрием Анатольевичем и заявила, что у него якобы заканчивается срок действия его мобильного номера. Пранкеры вместе с ведущей посмеялись над мошенниками. Вован отметил, что звонки от имени телефонного оператора - популярная схема злоумышленников.

«Она присылает вам код восстановления пароля на госуслугах или в личном кабинете вашего сотового оператора. Вы даете ей код, она его вводит, у нее есть ваши личные данные, номер телефона, соответственно, они заходят на ваш аккаунт и там делают, что хотят», - объяснил пранкер.

Ранее Вован и Лексус пообщались с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Пранкеры предложили Клинтон перед выборами атаковать кандидата в президенты США Дональда Трампа «с разных стороны», и она согласилась на этот сговор, назвав Трампа «очень опасным человеком».

Журналистика Мошенничество Пранкеры Вован и Лексус
03 июля 2024, 23:41
В Госдуме предложили запретить свободный выгул диких животных на улицах
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Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков обратился в правительство Москвы с предложением об изъятии и отправке в приюты диких животных, страдающих от плохих хозяев. Запрос депутата оказался в распоряжении 360.ru.

Парламентарий сообщил главе департамента ЖКХ столицы Вячеславу Торсунову, что в Кунцеве жители жалуются на владельца пумы, который содержит взрослую хищницу в квартире и выгуливает в парке без намордника. При этом сам мужчина заявляет, что он не нарушает закон.

Даванков отметил, что пумы включены постановлением правительства РФ от 2019 года в перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Парламентарий добавил, что их можно оставить у владельцев до наступления естественной смерти животных только в случае, если их приобрели до января 2020 года. При этом хозяева должны соблюдать требования закона по их содержанию. Кроме того, во время выгула пумы ее владелец должен обеспечить безопасность граждан.

Даванков попросил ответить, какие меры принимают московские власти, а именно в районе Кунцево, в этой области, а также рассмотреть возможность внесения изменений в московское законодательство, создающих императивный запрет выгула на территории общего пользования диких животных.

Парламентарий добавил, что необходимо предусмотреть обязательное ветеринарное обследование таких «питомцев», в том числе изъятие по его результатам больных животных в приюты.

Ранее хозяин пумы из Кунцева прокомментировал публикацию о драке своего питомца с собакой.

Госдума РФ Россия Животные Парки Москва
03 июля 2024, 23:21
Суд опроверг признание бизнеса Шефлера экстремистским объединением
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Сообщения о признании владельца водочных марок «Московская» и «Столичная» Юрия Шефлера и его бизнеса экстремистским объединением опровергли в Тамбовском районном суде. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее появилась информация о том, что судья удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Шефлеру и подконтрольным ему компаниям.

«Данная информация не соответствует действительности», - отметили в сообщении.

Генеральная прокуратура России потребовала признать Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением и изъять активы олигарха. Иск направили в Тамбовский районный суд.

По данным РИА «Новости» , Юрий Шефлер контролирует деятельность «Амбер Бевередж Груп Холдинг С. а. р. л.» и «Столи Груп С. а. р. л.», а уже через них получает доходы, в том числе в России.

Генпрокуратура РФ Суд Доходы Россия Бизнес

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