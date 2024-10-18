Вопрос о контактах детей при разводе родителей предложили решать суду

«Законопроектом предлагается дополнить статью 24 Семейного кодекса Российской Федерации положением о том, что при разводе супругов суд обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно», - указал он в пояснительной записке.

Сейчас для определения порядка общения с детьми проводят отдельный судебный процесс, который длится долго. При этом в этот период зачастую ребенка «изолируют» от родителя, проживающего отдельно.

Депутат подчеркнул, что инициатива обяжет суд решить вопрос о порядке общения детей младше 18 лет с проживающим отдельно родителем уже на стадии развода. Это, по мнению Кузнецова, поможет избежать препятствий при общении с другими родственниками.

В России предложили в судебном порядке определять, как будут общаться дети с родителями на стадии развода. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия - За правду»). Документ появился в распоряжении РИА «Новости».