«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе», - обратил внимание глава государства.

Путин подчеркнул, что говорит «якобы», так как никаких подобных планов у России нет. Тем не менее, вопрос космоса и нейтрализации угроз, которые могут возникнуть в космической сфере, должен постоянно быть в сфере внимания.

«Давайте об этом сегодня и поговорим», - добавил глава государства, передав слово министру обороны Сергею Шойгу.

Шойгу ранее уже отмечал, что на Западе на этот счет успели наговорить «много разных глупостей».

«То угроза этому, то тому, то ядерное оружие в космосе. Сегодня им ясно ответили: у нас все есть, лучше не связывайтесь », - сказал министр после послания президента России Федеральному собранию.

В своем выступлении Путин обращал внимание, что в ближайшее время новейшие ракеты «Сармат» продемонстрируют на боевом дежурстве.

Информацию о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, ранее длительное время муссировали в США.