27 июня 2024, 17:19

«Вопрос национальной безопасности». Депутат Госдумы выступила за запрет идеологии чайлдфри

РИА «Новости»
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Идеология чайлдфри — «эгоистическая и разрушительная», крепкая семья должна быть основой крепкой страны. На это в беседе с 360.ru указала депутат Госдумы Яна Лантратова.

Она рассказала, что впервые столкнулась с этой «опасной идеологией», когда работала в Совете по правам человека. Мода пришла из Европы и США. Несколько лет назад в России начали появляться целые движения молодых людей, которые продвигали идею отказа от детей.

«Выступали за то, что нужно жить для себя, а дети - это обременение, они приносят только проблемы в жизни. Эгоистическая разрушительная идеология. Представители движения чайлдфри отрицают все традиционные для нашего общества ценности, ведут антигосударственную политику. И, что самое страшное, ломают себе иногда жизнь, делая стерилизацию в юном возрасте», - отметила Лантратова.

Она добавила, что потом многие взрослеют и передумывают, но уже ничего не изменить.

«Разве можно такое увлечение назвать безобидным? Это уже вопрос национальной безопасности», - считает парламентарий.

Она напомнила, что Россия - «социальное государство», и власти постоянно говорят о важности развития демографии.

«Крепкая семья - основа крепкой страны. <…> Поэтому, конечно, я полностью поддерживаю позицию коллег. Нам надо дать в законе определение деструктивному контенту и уточнить его виды, включив туда идеологию чайлдфри», - резюмировала Яна Лантратова.

О подготовке законопроекта о запрете идеологии чайлдфри в России сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов. По его мнению, законодательство должно защищать ценности страны.

Дети Законы Семья Россия
27 июня 2024, 15:00
От учителей до айтишников. Россиянам рассказали о самых перспективных профессиях
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Работодатели столкнулись с острой нехваткой специалистов в самых разных сферах. О том, какие профессии сейчас являются самыми перспективными и высокооплачиваемыми, 360.ru рассказала клинический психолог, HR-специалист Зулия Лоикова.

Она подчеркнула, что по-прежнему наблюдается нехватка профессионалов в сфере IT. По ее словам, работодатели ищут опытных сотрудников, которые могут программировать или руководить проектами.

«Нам не хватает специалистов в IT, но это senior-специалисты, с опытом от шести лет и выше», - указала Лоикова.

HR-специалист добавила, что еще одним перспективным направлением стал искусственный интеллект.

«Часть бизнеса уже пользуется услугами искусственного интеллекта, дабы облегчить какие-то операции и убрать оттуда недостающих людей, которых приходится слишком долго искать», - подчеркнула она.

Дефицит кадров фиксируется также в сфере логистики, инженерии и в производственном секторе.

«У нас здесь большая нехватка», - прокомментировала Лоикова.

Собеседница 360.ru напомнила, что все больше внимания работодатели стали уделять сфере образования.

«Нам не хватает учителей, тьюторов, преподавателей в вузах, которые будут готовить квалифицированные кадры для работы на профессиональном рынке», - заключила она.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что IT-компании стремятся найти будущих сотрудников среди студентов и выпускников. По его словам, работодатели готовы вкладываться в обучение начинающих специалистов.

Вузы Искусственный интеллект Учителя Работа Бизнес Образование
27 июня 2024, 13:43
Бастрыкин призвал думать о нацбезопасности при найме мигрантов
РИА «Новости»
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При найме мигрантов компаниям нужно думать о вопросах национальной безопасности. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«При привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности», - процитировало главу СК РИА «Новости».

ПМЮФ стартовал в Санкт-Петербурге 26 июня и продлится до 28-го числа.

В Госдуме призвали запретить мигрантам работать в такси по всей стране. С такой инициативой выступила член комитета нижней палаты парламента по делам национальностей Анастасия Удальцова. Уже сейчас в 16 регионах России действует запрет на работу иностранцев водителями такси. Как отметила Удальцова, новая мера доказала свою эффективность. В Челябинской области преступность снизилась на 40% после введения ограничений для иностранцев.

Санкт-Петербург Мигранты Россия Работа Следственный комитет России
27 июня 2024, 13:33
Законопроект о запрете идеологии чайлдфри начали готовить в России
Unsplash
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В России готовят законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Об этом рассказал замминистра юстиции Всеволод Вуколов на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мы сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения [идеологии] чайлдфри - когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей», - процитировал его ТАСС.

По словам Вуколова, сейчас распространилось много подобных идеологий «экстремистской направленности», и необходимо сделать так, чтобы законодательство противостояло этим течениям и защищало российские ценности.

Проекты уже существуют и прорабатываются совместно с экспертами.

Идея запрета движения чайлдфри в России уже не нова. Еще в 2022 году предлагалось внести соответствующие изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Тогда предполагалось, что от информации о возможности принципиального отказа от деторождения следует оградить только детей.

Дети Законы Семья Запреты Россия
27 июня 2024, 09:39
В России могут запретить продавать чай в пакетиках-пирамидках
Unsplash
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Заваривание чая в пакетиках-пирамидках может нанести вред здоровью. Если этот факт подтвердят специалисты, продажу такой продукции в РФ придется ограничить. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщило РИА «Новости».

Депутат направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение, в котором попросил его организовать исследования по этому вопросу и ограничить продажу чая в пирамидках, если опасения о его вреде подтвердятся.

Вице-спикер ГД добавил, что из-за упаковки в напиток могут попадать наночастицы пластика. По мнению депутата, постоянное употребление чая, заваренного в пакетике-пирамидке, может обернуться серьезными последствиями для здоровья: воспалением тканей, аутоиммунными заболеваниями и развитием онкологических процессов.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин опроверг информацию о том , что чай в пакетиках-пирамидках может вызывать рак из-за микропластика. Он рассказал, что онкологические болезни чаще провоцируются канцерогенными веществами.

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