30 декабря 2023, 15:05

Вологодский депутат подарил коллегам яйца «для поднятия настроения»

Читайте нас в: Google Новости

Вологодский депутат Александр Гордеев преподнес коллегам к Новому году коробки яиц. Он пояснил изданию «Подъем», что сделал это «для хохмы».

Вологодский депутат Александр Гордеев преподнес коллегам к Новому году коробки яиц. Он пояснил изданию «Подъем» , что сделал это «для хохмы».

Журналисты попросили парламентария прокомментировать фото, на котором депутат стоит рядом с четырьмя коллегами-женщинами, у каждой в руке по две коробки, в одной из них - яйца.

«Почему вы ищете то, что хотите увидеть? Вы не обратили внимания, что основной-то подарок - это килограмм орешков всяческих. А яйца - это просто для хохмы, чтобы людям поднять настроение перед Новым годом», - заметил Гордеев.

Пользователи соцсетей не сошлись во мнениях о том, насколько это смешно. Кто-то похвалил депутата за чувство юмора, а кто-то иронично отметил, что теперь пенсионерам «остается лишь облизнуться».

Резкий скачок цен на куриные яйца начался осенью. Тема стала особенно обсуждаемой после того, как ее затронули во время прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина. Цены обещают стабилизировать после Нового года.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, о дефиците яиц в России речь не идет.

В отношении производителей стали возбуждать антимонопольные дела за завышение цен на продукт.

Депутаты Новый год Продукты Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
30 декабря 2023, 15:04
Правительство продлило отмену повышенных пеней за просрочку платежей по ЖКУ
Читайте нас в: Google Новости
Пени и штрафы за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг будут начисляться в 2024 году без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Действующую ставку Банка России в 16% годовых посчитали несоразмерной платежам за жилищно-коммунальные услуги. Основой для расчетов пеней в следующем году станет ключевая ставка ЦБ в 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года.

«Правительство приняло решение продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России», - отметили в правительстве.

Ранее власти утвердили индексы изменения платы за ЖКУ на пять лет вперед. Они будут зависеть от региона. Во второй половине 2024 года среднее значение в Москве составит 11%, а в Московской области - 10,7%. В документе также содержались пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах.

Банки ЖКХ Правительство РФ Экономика
30 декабря 2023, 14:18
Фастфуды в России смягчат требования к внешнему виду сотрудников
Читайте нас в: Google Новости
Российские фастфуды с 1 января 2024 года изменят требования к внешнему виду сотрудников и увеличат рабочие часы несовершеннолетним работникам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, изменения связаны с нехваткой персонала и направлены на борьбу с текучкой кадров.

Работникам сетей быстрого питания разрешат носить серьги (не больше одной пары) и пирсинг без камней, красить ногти в скромные цвета - от полупрозрачных и нюдовых до белых и пастельных - и приходить на работу в кроссовках. Смены для сотрудников младше 18 лет увеличат до 22:00, им разрешат работать по воскресеньям. При этом при работе в режиме пять/два они смогут потребовать выходные. Бесплатные обеды для юных сотрудников могут включать салаты и бургеры.

Для клиентов, по информации издания, ничего не изменится - разве что на смену привычным бумажным стаканчикам для коктейлей придут пластиковые.

Ранее сообщалось, что сотрудников фастфудов стали подвергать ежедневному медосмотру и спрашивать о болезнях родственников. Мера связана с увеличением заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом.

Питание Работа
30 декабря 2023, 12:19
Более полумиллиона подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина
Читайте нас в: Google Новости
Свыше полумиллиона подписей собрали по всей России в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова, чьи слова привело РИА «Новости».

В центральный штаб 30 декабря доставили первую часть собранных подписей из Московской области. С 5 января начнут привозить подписи другие регионы.

«По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов», - отметила Суворова.

Накануне начал работу сайт кандидата на должность президента Путина. Там можно увидеть его биографию, сведения о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. На сайте также представили видеоматериалы об основных моментах избирательной кампании и раздел о важных достижениях России.

Предвыборный штаб Путина заработал 21 декабря в Гостином Дворе в Москве. Журналистка телеканала «Россия 24» стала пресс-секретарем, сопредседателями штаба назначили спикера парламента ДНР Артема Жогу, главврача Московской городской больницы № 52 Марьяну Лысенко и актера Владимира Машкова.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
30 декабря 2023, 10:20
Рекордный темп развития российской промышленности признали в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Деловая активность в производственном секторе в России в декабре росла максимальными за семь лет темпами. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на американскую консалтинговую компанию Standard & Poor’s (S&P) Global.

По информации издания, глобальный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности увеличился с ноябрьских 53,8 до 54,6, «поднявшись выше отметки 50, которая отделяет рост от спада». Показатель оказался самым высоким с января 2017 года.

В течение семи месяцев производство в России росло «самыми быстрыми темпами», признали в компании. На показатели повлияли снижение инфляции, низкий уровень безработицы и большой спрос на внутреннем рынке.

Выступая на прямой линии и пресс-конференции 14 декабря, президент Владимир Путин заявил, что экономика России достаточно прочна для того, чтобы не просто выстоять, а развиваться. Он констатировал «уверенный рост» промышленного производства (3,6%). Говоря о росте обрабатывающей промышленности на 7,5%, глава государства отметил, что такого «давно не было».

Деловая активность в производственном секторе в России в декабре росла максимальными за семь лет темпами. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на американскую консалтинговую компанию Standard & Poor’s (S&P) Global.

Исследования США Россия Инфляция Промышленность

Новости по теме