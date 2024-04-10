Володин заявил о дефиците врачей в России

По словам депутата, 46 вузов находятся в ведении Минздрава, в остальных 117 медицинские факультеты открыты сравнительно недавно, они подведомственны Минобрнауки. Володин подчеркнул, что во многих из этих вузов нет ни научной школы, ни опытного преподавательского состава, ни собственной клинической базы.

«Сегодня решение, быть или не быть медицинскому факультету в вузе, принимают учредитель - Минобрнауки - и Рособрнадзор. А за качество здравоохранения отвечает Минздрав, который исключен из процесса принятия решений по этому вопросу», - добавил спикер ГД.

По его мнению, именно Минздрав должен устанавливать стандарты и требования к обучению медиков. Володин предположил, что это положительно отразится на подготовке медперсонала и на качестве системы здравоохранения России.