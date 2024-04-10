10 апреля 2024, 08:58

Володин заявил о дефиците врачей в России

РИА «Новости»
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В России не хватает врачей. По итогам 2023 года дефицит составил около 30 тысяч специалистов. При этом медиков в стране готовят 163 вуза. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам депутата, 46 вузов находятся в ведении Минздрава, в остальных 117 медицинские факультеты открыты сравнительно недавно, они подведомственны Минобрнауки. Володин подчеркнул, что во многих из этих вузов нет ни научной школы, ни опытного преподавательского состава, ни собственной клинической базы.

«Сегодня решение, быть или не быть медицинскому факультету в вузе, принимают учредитель - Минобрнауки - и Рособрнадзор. А за качество здравоохранения отвечает Минздрав, который исключен из процесса принятия решений по этому вопросу», - добавил спикер ГД.

По его мнению, именно Минздрав должен устанавливать стандарты и требования к обучению медиков. Володин предположил, что это положительно отразится на подготовке медперсонала и на качестве системы здравоохранения России.

Здравоохранение Госдума РФ Врачи
10 апреля 2024, 08:28
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 81 сантиметр
РИА «Новости»
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За прошедшие сутки уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся на 81 сантиметр и достиг отметки в 978 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.

«Уровень воды в реке Урал за минувшие сутки вырос на 81 сантиметр. Согласно информации оренбургского гидрометцентра, по состоянию на 08:00 10 апреля он составит 978 сантиметров», - отметили в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что днем ранее уровень реки уже превысил потенциально опасную отметку в 930 сантиметров, но продолжает расти. По данным профильных экспертов, в течение среды уровень воды в реке может увеличиться еще до 70 сантиметров.

За прошлые сутки река Сакмара у Татарской Каргалы добавила в уровне восемь сантиметров. Сейчас он держится на отметке 813 сантиметров при опасном показателе в 870 сантиметров.

Заместитель мэра Оренбурга Алексей Кудинов призывал местных жителей покинуть свои дома и отправиться в пункты временного размещения.

Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
10 апреля 2024, 04:09
В России объявили в розыск феминистку Дарью Серенко
РИА «Новости»
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МВД России объявило в розыск писательницу, феминистку и акционистку Дарью Серенко*, причем без уточнения, по какой уголовной статье она разыскивается. Информацию опубликовали в ведомственной базе.

«Серенко* Дарья Андреевна, 23 января 1993 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указано в карточке.

Серенко* попала в реестр иноагентов в начале прошлого года. Она отличилась, когда инициировала сбор средств в поддержку Украины, а также пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Кроме того, писательница возглавляет Феминистское антивоенное сопротивление***.

В настоящее время Серенко живет за границей.

Ранее в России объявили в розыск писателя и журналиста-иноагента Михаила Зыгаря* и норвежскую наемницу, бывшего члена Саамского парламента Сандру Эйру , которая сражается на стороне ВСУ.

В конце марта МВД заново объявило в розыск российскую активистку Ольгу Мисик , обвиняемую в оправдании терроризма. Уголовное дело связано с ее высказываниями о гибели военного корреспондента Владлена Татарского.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Экстремистская организация, запрещенная в России.

*** Организация, признанная в России иноагентом.

Уголовное дело МВД РФ Россия Полиция
10 апреля 2024, 03:10
Россиянам рассказали, кто сможет бесплатно отдохнуть в санатории в 2024 году
Freepik
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Некоторые категории граждан России смогут получить бесплатные путевки в санаторий в этом году, если подадут заявления через Госуслуги, МФЦ, почтой или лично с Социальный фонд. Об этом РИА «Новости» рассказала  член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют: инвалиды и участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан», - уточнила парламентарий.

На этом список не заканчивается, добавила она. Право на бесплатные путевки имеют также люди, награжденные медалями «Житель блокадного Ленинграда» и знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Кроме того, бесплатно отдохнуть могут члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Если говорить о длительности санаторно-курортного лечения, определяемого набором соцуслуг, то оно составляет 18 дней. Для детей-инвалидов этот срок увеличен до 21 дня.

Помимо бесплатных путевок не придется платить и за проезд, причем в обе стороны. Только нужно помнить, что получение направления в санаторий зависит от даты подачи заявления.

Ранее сообщили, что санаторий телеведущего Андрея Малахова «Изовела», расположенный в Мурманской области, задолжал налоговикам более миллиона рублей.

Отдых Госдума РФ Депутаты Россия
10 апреля 2024, 01:50
Лежачего в коме российского военного по ошибке признали дезертиром
РИА «Новости»
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Российского военного, участника СВО, который уже год лежит в коме после ранения, по ошибке признали дезертиром. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, военный был ранен весной 2023 года, и с тех пор находится в коме военном госпитале Ленинградской области. В бою мужчина потерял документы, поэтому ему долго не оформляли выплаты по ранению. Чтобы решить эту проблему, депутат обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, и тогда паспорт бойцу оперативно оформили.

Для того, чтобы раненному военному назначили выплаты, Максим Иванов обратился в военную прокуратуру.

«Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что по мнению в/части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был… СОЧ - самовольно оставившим часть. Я когда об этом узнал, у меня просто слов не было: как так-то?» - возмутился депутат.

По его словам, после разбирательств надзорное ведомство исправило ситуацию и наказало виновных. Положенные выплаты перевели на счет раненного бойца.

В марте раненного бойца СВО сняли с рейса Москва - Барнаул авиакомпании «Победа», обвинив в курении на борту. Пассажир отрицал нарушение правил авиакомпании, датчики дыма в салоне не сработали, окурков тоже не нашли. СК РФ поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав военного.

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