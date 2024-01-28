Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в феврале

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Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что с 1 февраля увеличится размер материнского капитала. По его словам, более 40 пособий и компенсаций проиндексируют на 7,4%.

«Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей - на второго», - объявил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что обеспечение социальных обязательств является одним из приоритетов государства. Федеральный бюджет предусмотрел расходы на социальные выплаты, отметил он. Володин также предупредил, что в феврале начнет действовать закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул важность многодетных семей для России. По его мнению, они играют огромную роль в сохранении традиционных ценностей. Российский лидер напомнил, что поддержка семей является одной из важнейших задач государства.