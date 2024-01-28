28 января 2024, 10:44

Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в феврале

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Ряд социальных выплат проиндексируют, соответствующий закон вступит в силу в феврале. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что с 1 февраля увеличится размер материнского капитала. По его словам, более 40 пособий и компенсаций проиндексируют на 7,4%.

«Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей - на второго», - объявил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что обеспечение социальных обязательств является одним из приоритетов государства. Федеральный бюджет предусмотрел расходы на социальные выплаты, отметил он. Володин также предупредил, что в феврале начнет действовать закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул важность многодетных семей для России. По его мнению, они играют огромную роль в сохранении традиционных ценностей. Российский лидер напомнил, что поддержка семей является одной из важнейших задач государства.

Законы Госдума РФ Семья
28 января 2024, 02:02
Магнитная буря красного уровня накрыла Землю
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Мощнейшая магнитная буря накрыла Землю 27 января. Ей присвоили красный уровень магнитной опасности, об этом сообщил ЦПК Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По данным метеорологической службы, мощность геомагнитных волн достигнет четырех баллов, потом она уменьшится до трех баллов. Вспышки на солнце продолжатся до 30 января.

Метеозависимых людей предупредили о возможных недомоганиях - тошноте, мигрени, апатии или обострении хронических заболеваний. В этот период лучше воздержаться от физических и умственных занятий, требующих максимальной концентрации.

Ранее астрофизик предупредил об умеренной магнитной буре, которая должна начаться 23 января. По прогнозам, мощность не должна превышать трех баллов.

Генпрокуратура РФ Исследования Магнитные бури Солнце
27 января 2024, 23:20
Праздничный салют запустили в Петербурге в День снятия блокады
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В честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Петербурге запустили артиллерийский салют. Мероприятие провели рядом с Петропавловской крепостью.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Из-за осады скончались более одного миллиона ленинградцев. Нацисты стянулись вокруг города, прорвать их кольцо получилось с шестой попытки, с помощью операции «Искра».

Единственным путем для доставления продовольствия в город оказалась Дорога жизни. Ее проложили по льду Ладоги.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что судьба Ленинграда, его мужество и борьба навсегда будут одной из самых трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. По его словам, в стране никогда не предадут память и подвиг отцов, дедов и прадедов, прошедших жертвенный путь к Великой Победе.

Россия История Блокада Ленинграда
27 января 2024, 19:39
Путин заявил о намерении России бросить все силы на искоренение нацизма
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Россия предпримет все усилия для окончательного истребления нацизма. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР в годы Великой Отечественной войны.

«Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены», - подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что миллионы людей на всей планете стремятся к настоящей свободе, безопасности и миру, и остановить их невозможно.

«Светлая память всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм», - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что агрессия, с которой столкнулась Россия, подтвердила, что нацизм не был полностью изжит после окончания Великой Отечественной войны. Глава государства отметил, что блокада Ленинграда - самый страшный пример массового убийства советских граждан.

Владимир Путин Блокада Ленинграда Великая Отечественная война
27 января 2024, 19:14
Трагедия Ленинграда навсегда останется в истории России — Путин
Пресс-служба Кремля
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Судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на концерте-реквиеме, посвященном 80-летию полного освобождения города от блокады.

Участником мероприятия также стал белорусский лидер Александр Лукашенко. Среди почетных гостей - ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, а также труженики тыла.

«Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов, прадедов, их жертвенный путь к Великой Победе», - подчеркнул Путин.

Российский и белорусский лидеры приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Президенты возложили букеты красных роз к Вечному огню.

Также Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, где с первых дней блокады бойцы Красной армии сдерживали численно превосходящие силы противника.

Судьба Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на концерте-реквиеме , посвященном 80-летию полного освобождения города от блокады.

Россия История Владимир Путин Блокада Ленинграда

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