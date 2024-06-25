25 июня 2024, 08:49

Володин рассказал о новом «законе Путина» по индексации пенсий

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Депутаты 25 июня рассмотрят в первом чтении «закон Путина» — законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Депутаты 25 июня рассмотрят в первом чтении «закон Путина» - законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что российская экономика смогла адаптироваться к новым вызовам, несмотря на введенные против страны санкции.

Володин подчеркнул, что в случае принятия законопроекта с 1 февраля пенсии будут ежегодно повышаться и у работающих, и у ушедших на заслуженный отдых пенсионеров.

«Решение затронет 7,87 млн человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда», - указал спикер Госдумы.

Володин напомнил, что инициатором проекта был президент Владимир Путин. Глава государства назвал индексацию пенсий справедливым решением.

Ранее проект поддержало правительство. По словам финансового советника Юлии Хайдер, индексацию пенсий с 1 февраля работающим и неработающим пенсионерам проведут одновременно. Она подчеркнула, что выплату к страховой пенсии с учетом индексации пенсионеры получат только после увольнения - тогда размер пенсии пересчитают.

Пенсия Пенсионеры Законы Владимир Путин Экономика
25 июня 2024, 06:02
Стало известно, почему уехавшие IT-специалисты массово возвращаются на родину
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Многие российские IT-специалисты по кибербезопасности, которые покинули родину, теперь возвращаются из западных стран. Об этом заявил сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности «Сайберус» Юрий Максимов в беседе с РИА «Новости».

«Русских сейчас не очень хорошо освещают в большой части мира. И зачастую это происходит несправедливо, некрасиво по отношению к людям. Они это чувствуют, поэтому возникает и копится обида», - заявил он.

По словам Максимова, у россиян, которые уехали за границу, психика не принимает «обвинение в русскости» со стороны иностранцев. Из-за этого программисты уезжают обратно в Россию.

Собеседник агентства отметил, что в дружественных государствах другое отношение к российским специалистам. Там в первую очередь обращают внимание на эффективность их работы.

Ранее Минцифры опровергло данные о новой волне релокации IT-специалистов. В ведомстве отметили, что в РФ на 13% увеличилось количество представителей этой профессии, примерно две трети тех, кто покинул страну в 2022 году, уже вернулись.

Россия Работа Технологии
25 июня 2024, 00:01
Экс-солист оперной труппы Большого театра Маркелов ушел из жизни
РИА «Новости»
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Бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов ушел из жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГАБТа.

Артист исполнил на сцене культурного учреждения более 60 партий. Он был солистом оперной труппы с 1983 по 2017 год.

«Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного», - написали представители ГАБТа.

В театре уточнили, что прощание с Маркеловым состоится 26 июня в морге городской клинической больницы № 29 имени Баумана.

Экс-солист оперной труппы Большого театра родился в поселке Ильинский на Кубани. Он выступал в Краснодарском театре оперетты, а также пел в хоре местного Кафедрального собора.

Днем 24 июня стало известно о смерти музыканта и композитора Дмитрия Кижаева. Он ушел из жизни после продолжительной болезни.

Театры
24 июня 2024, 21:24
Законопроект о защите российских приложений от дискриминации внесли в ГД
РИА «Новости»
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В Государственную думу внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений в иностранных магазинах App Store и Google Play. Текст документа опубликовали в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили депутаты Антон Горелкин, Андрей Луговой, Дмитрий Гусев и другие. Законопроект запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования отечественных приложений.

Согласно документу, нельзя ограничивать поиск, обновление приложений и управление их настройками.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» предложили разрешить рекламные звонки только с номеров, зарегистрированных на юрлиц и или индивидуальных предпринимателей. Ограничение таких звонков возможно через жесткий контроль продавцов сим-карт , отметил директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.

Интернет Запреты Депутаты
24 июня 2024, 17:33
Пиратская «Головоломка 2» возглавила российский прокат
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Лучшим релизом уикенда по сборам в России стал мультфильм «Головоломка 2», который показывают в кинотеатрах неофициально. Об этом сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

По информации издания, картина производства компаний Disney и Pixar заработала около 130 миллионов рублей. Более того, проект обогнал по мировым кассовым сборам сиквел «Дюны» во второй уикенд после выхода в прокат. Это позволило ему стать самым кассовым фильмом 2024 года.

Лучшим релизом официального проката стал отечественная лента «Три богатыря. Ни дня без подвига», которая за первые четыре дня проката заработала примерно 60 миллионов рублей.

Третье место в списке заняла романтическая комедия «Тур с Иванушками», собравшая порядка 42 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что киностудия «Союзмультфильм», онлайн-кинотеатр Okko и писатель Сергей Лукьяненко создадут оригинальную вселенную русских супергероев. Она включит в себя героев произведений русских писателей-фантастов, в том числе Александра Беляева и Алексея Толстого.

Лучшим релизом уикенда по сборам в России стал мультфильм «Головоломка 2», который показывают в кинотеатрах неофициально. Об этом сообщил портал « Бюллетень кинопрокатчика ».

Disney Фильмы Россия

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