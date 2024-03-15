Володин проголосовал на выборах президента

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«Председатель Госдумы Вячеслав Володин 15 марта проголосовал на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы», - заявили в пресс-службе.

Президентские выборы в России стартовали 15 марта, они продлятся до 17 марта. Всего на пост главы государства претендуют четыре кандидата, которых зарегистрировал ЦИК: Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что свой голос на выборах президента отдали глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Они призвали жителей регионов принять участие в процессе и поддержать своего кандидата.