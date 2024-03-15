15 марта 2024, 10:44

Володин проголосовал на выборах президента

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин 15 марта проголосовал на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы», - заявили в пресс-службе.

Президентские выборы в России стартовали 15 марта, они продлятся до 17 марта. Всего на пост главы государства претендуют четыре кандидата, которых зарегистрировал ЦИК: Владимир Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что свой голос на выборах президента отдали глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Они призвали жителей регионов принять участие в процессе и поддержать своего кандидата.

Госдума РФ Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 10:49
Иностранные производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию
Global Look Press
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Иностранные производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать завоз своей продукции в Россию через параллельный импорт. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники среди ретейлеров.

По данным издания, зарубежные производители подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт в Россию. Например, об ограничениях предупредила шведская Electrolux Group, владеющая брендами Electrolux, Zanussi, AEG, сообщил главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли. По его словам, в торговой сети продукция Electrolux уже представлена в ограниченном количестве.

Представители ретейлеров допустили, что бренды, блокирующие параллельный импорт, могут полностью пропасть из продажи в России. По словам продавцов, эту бытовую технику заменят турецкие и китайские товары.

Ранее в России наладили поставки товаров ушедшего из страны шведского бренда IKEA по параллельному импорту. Продукцию разместили на маркетплейсах, но спрос на нее упал.

Торговля Россия Магазины
15 марта 2024, 10:40
Певица Зара проголосовала в Петербурге
РИА «Новости»
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Певица Зара отдала свой голос на выборах президента России в Петербурге. Она проголосовала в районе прописки — на Петроградской стороне. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

Певица Зара отдала свой голос на выборах президента России в Петербурге. Она проголосовала в районе прописки - на Петроградской стороне. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ.

«Я, как патриот, как человек неравнодушный, очень хочу, чтобы мой голос был учтен. Это моя гражданская позиция, это мой гражданский долг и пример для моих сыновей», - сказала певица.

Исполнительница выразила надежду, что ее действия послужат образцом для ее детей в будущем.

Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта. По словам председателя ЦИК, все проходит спокойно и по плану. Для работы на выборах аккредитовали порядка 13 тысяч представителей СМИ без учета зарубежных.

Выборы президента РФ Выборы
15 марта 2024, 10:28
Молодожены на Камчатке проголосовали на выборах президента прямо в ЗАГСе
РИА «Новости»
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Молодожены из Петропавловска-Камчатского Алексей и Ульяна Ивденко проголосовали на президентских выборах прямо в ЗАГСе. Об этом сообщили на официальном сайте Камчатского края.

Жених и невеста использовали дистанционное электронное голосование, поскольку они прикреплены к разным участкам, но отдать голоса на выборах хотели вместе.

«Мы решили сделать двойной выбор - для себя, поженившись сегодня, и для своей страны, отдав свои голоса на выборах президента РФ», - отметил Алексей Ивденко.

Мужчина добавил, что они с Ульяной шли к свадьбе 10 лет. По словам Алексея, все эти годы они присматривались друг к другу, и их знакомство наконец пришло к логическому итогу. Ивденко назвал вступление в брак серьезным и ответственным шагом.

Голосование на выборах президента России проходит три дня - с 15 по 17 марта. В Минцифры сообщили, что по данным на утро пятницы на федеральной платформе ДЭГ проголосовали свыше 900 тысяч избирателей.

Свадьбы Россия Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 10:11
«Все нормально». Старт выборов президента России оценили в ЦИК
РИА «Новости»
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Выборы президента России стартовали в пятницу, 15 марта, все проходит спокойно и по плану. Об этом на брифинге заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«По всей стране сегодня началось голосование, все идет нормально. Наш основной принцип - открытость и прозрачность всех процессов», - отметила она.

По ее словам, всего по стране для работы на выборах аккредитовали порядка 13 тысяч представителей СМИ без учета зарубежных.

«Всего на участках 333 599 наблюдателей от партий, кандидатов и общественников. Желаем им терпения, настойчивости и объективного наблюдения. Мы в этом заинтересованы», - сказала глава ЦИК.

Ранее Памфилова отметила, что впервые выборы президента в России проходят в столь токсичной и непростой международной обстановке. Она отметила, что на сайт ЦИК уже совершили порядка 12 миллионов хакерских атак, и не исключила провокаций во время выборной процедуры.

Выборы президента — 2024

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