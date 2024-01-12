Володин призвал защищать Россию, жестче реагируя на подобные «голой» вечеринке мероприятия

Власти городского округа Подольск, в состав которого входит пострадавший от коммунальной аварии микрорайон Климовск, ввели локальный режим ЧС. На месте работают волонтеры, также есть стойка Госжилинспекции. Алгоритм действий при коммунальной аварии в доме раскрыл адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «‎Ермаков и партнеры» Кирилл Ермаков Елене Кононовой в стриме «360».

Первый шаг В первую очередь при коммунальной аварии в квартире необходимо заявить в диспетчерскую. В каждом доме есть управляющая компания или ТСЖ, которые заведуют домом.

«В каждом доме, соответственно, есть диспетчерская, которая работает круглосуточно, потому что аварии происходят не обязательно днем, может быть и ночью. Это, например, разрывы стояков, системы отопления, радиаторов и какие-либо другие ситуации», - отметил адвокат.

Поэтому первое, что нужно сделать, это с помощью диспетчера вызвать сотрудника, который может перекрыть воду или каким-то образом поспособствовать прекращению течи и какой-либо другой ситуации.

Второй шаг После завершения острой фазы аварии следует вызвать представителя управляющей компании или ТСЖ, то есть тех, кто отвечает за дом. Комиссия из двух-трех человек составляет акт об аварии и делает опись пострадавшего имущества.

«После этого начинается взаимодействие с тем, кто фактически является виновником данной аварии. Это может быть как управляющая компания, так и сам житель. Также еще смежные организации, которые занимаются обустройством многоквартирных домов», - объяснил Ермаков.

Он добавил, что в квартире есть различные зоны ответственности: те, которые относятся к ведению УК и являются общедомовым имуществом, а также личное имущество собственника.

Можно ли проводить фото- и видеосъемку Фото- и видеофиксацию коммунальной аварии проводить можно, отметил адвокат. Это особенно необходимо, когда возникают спорные моменты. Не всегда все проходит гладко: люди вызывают УК, сотрудники которой сразу начинают обвинять жильцов в случившемся.

Существуют различные организации, которые управляют домами. У них разные бюджеты и различное количество денежных средств на счетах. Есть так называемые «пустые» УК, где на счетах нет ничего.

«И взыскать - это одно дело, а потом добиться получения реально выплаты - это еще вторая история», - заключил правозащитник.

Также есть такие организации, как ГБУ «Жилищник». Оно управляет домами в Москве. У этих учреждений есть резервные фонды на такие случаи, поэтому с ними все достаточно просто, подытожил Ермаков.