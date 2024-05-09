Володин призвал сохранить для потомков правду о Великой Отечественной войне
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале поздравил россиян с Днем победы. Он отметил, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи.
«Ценой 27 миллионов жизней наши отцы и деды, мамы и бабушки отстояли свободу и независимость, спасли мир от фашизма», - написал российский политик.
Он подчеркнул, что страна гордится стойкостью своей армии. По словам Володина, нужно сохранить память о победе для будущих поколений.
«Наша страна - Россия - может быть только сильным государством», - подытожил председатель нижней палаты парламента.
Акт о капитуляции Германия подписала 7 мая 1945 года. Документ, вступивший в силу 9 мая, знаменует окончание войны. В России ежегодно 9 мая проводят праздничные мероприяти я. Во всех уголках страны вспоминают подвиг советского народа.