21 января 2025, 14:23

Володин призвал сделать бесплатным обучение на сварщиков и трактористов

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Россиянам следует дать возможность на бесплатной основе получать профессии водителя, тракториста, сварщика, повара и швеи. Это решение поможет развивать экономику в стране. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас за это надо платить. Не дело это. Поэтому, если мы говорим, что развитие экономики базируется именно на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров, давайте их готовить», - подчеркнул он.

Спикер Госдумы добавил, что в России необходимо открывать больше училищ, в которых молодежь сможет получить профессиональное образование и осваивать рабочие профессии. Он призвал создавать центры для подготовки специалистов не только в крупных, но и в небольших городах.

Ранее экономист Вероника Алехина прокомментировала всплеск интереса россиян к рабочим профессиям. По ее мнению, такие популярность некоторых специальностей увеличилась из-за развития технологий и автоматизации производственных процессов.

Госдума РФ Рабочие места Работа Экономика
21 января 2025, 13:58
В России до 2 миллионов рублей повысили штрафы за продажу детям вейпов и сигарет
РИА «Новости»
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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который повышает ответственность за продажу табачных изделий детям. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

Он уточнил, что проект закона поддержали единогласно.

Штрафы за продажу детям сигарет и вейпов для физических лиц увеличится до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - до 700 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 2 миллионов рублей.

В рамках проверок специалисты установили, что 43% таких товаров продавали с несоблюдением требований маркировки. Они также выявили реализацию табачной продукции возле школ. В общей сложности составили более шести тысяч протоколов об административных правонарушениях.

Володин указал на важность ограждения детей от продукции, которая может угрожать их жизни и нанести вред здоровью.

С 1 января 2025 года в России проиндексировали на 4,6% минимальную цену на сигареты. Стоимость одной пачки увеличилась до 135 рублей.

Дети Курение Госдума РФ Россия
21 января 2025, 11:01
Жителям Подмосковья рассказали, когда в Москве будет настоящая зима
РИА «Новости»
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До конца января в Москве и Подмосковье не будет выпадать значимых снегопадов, а похолодание, наступившее 21 января, продлится всего три дня. Об этом 360.ru рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

«Давайте радоваться, что называется, этому эпизоду настоящей зимы, который нас ожидает сегодня, ну и в ближайшие два дня», - отметила она.

Специалист объяснила, что в ближайшие сутки в Московском регионе выпадет 1-2 сантиметра снега, но до конца месяца высота снежного покрова существенно не изменится.

«Похолодание уже к нам пришло. Сегодня ночью и ближайшие двое суток, во всяком случае, погоду будет определять арктический антициклон, поэтому на фоне повышенного атмосферного давления у нас будет наблюдаться снег от небольшого до умеренного в среду», - подчеркнула она.

Синоптик сообщила, что в столице температура следующей ночью опустится до -5 - -7 градусов, а в области столбики термометра достигнут отметки в -8 градусов.

«И дневная температура тоже будет отрицательная в среду, это -2 - -4 градуса. То есть температура воздуха останется выше климатической нормы, но уже не на 7-10 градусов, как у нас было на прошлой неделе, а где-то на 3-4 градуса», - заявила она.

Позднякова допустила, что мороз продлится до 23 января, а с 24 января в Москве и Подмосковье ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом.

«Дневная температура уже в субботу приблизится к нулевой отметке. В воскресенье не исключено, что температура воздуха будет где-то дневная в пределах 1 - 3 градусов», - подытожила специалист.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что их ожидает теплый февраль. Он добавил, что зимой будет несколько понижений температуры до минус 10-15 градусов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
21 января 2025, 11:00
Резкого похолодания на 20-25 градусов не исключили во многих регионах России
РИА «Новости»
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Со вторника по четверг на востоке Поволжья, Урале и востоке Сибири может резко похолодать на 20-25 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он привел в пример Омскую область, где на вторник спрогнозировали днем температуру около -4 градусов, а на четверг - уже до -30.

При этом в Москве , как ранее отмечал синоптик, сильных морозов до конца января ожидать не приходится, хотя температура будет стабильно держаться на отметке ниже нуля градусов по Цельсию.

Ранее доктор географических наук Алексей Шихов предсказал понижение температуры в Пермском крае, начиная с третьей декады января. Это станет первым похолоданием в регионе за два с половиной месяца.

Урал Россия Погода Сибирь Роман Вильфанд
21 января 2025, 09:15
За самую дорогую шубу в России заплатили 34 млн рублей
РИА «Новости»
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Самую дорогую шубу в России купили за 34 миллиона рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики государственной системы маркировки «Честный знак», проанализировавшие продажи в 2024 году.

Самой дорогой оказалась шуба из соболя. На втором месте по дороговизне попало меховое изделие из норки (18 миллионов рублей), за ней следует шуба из овчины (четыре миллиона). Дешевле оказалась шуба из нутрии (почти в два миллиона), из енота - в 1,4 миллиона, из кролика/зайца - 1,5 миллиона, а из песца и лисицы - 1,7 миллиона рублей.

По данным Центра развития перспективных технологий, в среднем россияне приобретали меховые изделия за 82,4 тысячи рублей. На 29% вырос спрос на шубы из кролика или зайца. На втором месте по популярности оказалась верхняя одежда из песца или лисицы, спрос на которую вырос на 21%. Замыкают тройку лидеров шубы из енота, чей интерес увеличился на 15%.

В то же время в 2024 году продажи меховых изделий уменьшились на 7% по сравнению с предыдущим годом. Но в денежном эквиваленте отмечен рост на 7% (до 33 миллиардов рублей).

Ранее стилист Владислав Лисовец рассказал, что шубы из натурального меха визуально добавляют восемь лет к возрасту женщины.

Мода Одежда Россия

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