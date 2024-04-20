Володин призвал не создавать политический скандал вокруг школы Ильина

«Научный поиск и дискуссии - важнейшая часть университетской жизни. Однако нельзя превращать их в политические скандалы и дрязги. Это неправильно и неуместно», - подчеркнул он.

Володин считает, что сейчас неподходящее время, чтобы начинать такие споры и ставить в приоритет свои политические взгляды, а не интересы страны.

«Не раз говорил, повторю и сейчас: победить нашу страну извне невозможно. Опасность возникает, когда наше общество допускает внутренние распри», - напомнил политик.

Он добавил, что необходимо проявлять мудрость, не поддаваться навязанной разрушающей повестке. Володин призвал задуматься о будущем страны, которая должна быть единой, сильной и суверенной.

Ранее философ Александр Дугин, который возглавляет ВПШ имени Ивана Ильина при РГГУ, увидел след западных спецслужб в петиции против учебно-научного центра. При этом инициаторами петиции выступили студенты вуза, указав на то, что Ильин был «сторонником деятельности немецко-фашистского режима».

Высшая научная школа имени Ильина при РГГУ оказалась в центре жарких споров из-за того, что названа в честь известного русского философа - Ивана Ильина. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал не превращать дискуссию в политический скандал.