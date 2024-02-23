Володин пожелал защитникам Отечества новых побед на благо России

Он напомнил, что сегодня этот праздник особенно важен, так как российские военнослужащие с оружием в руках защищают свою Родину, мирных граждан и будущее страны.

«Поздравляю с Днем защитника Отечества. С праздником! Здоровья и новых побед на благо России!» - процитировали Володина на сайте Госдумы.

Ранее с праздником россиян поздравил президент Владимир Путин. По его словам, День защитника Отечества широко отмечается в стране и является почитаемой праздничной датой. Этот праздник показывает уважение россиян к военнослужащим и всем, кто защищает суверенитет страны и безопасность ее граждан, добавил Путин.

Глава государства пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья и успехов, а также направил теплые поздравления семьям и близким военных.