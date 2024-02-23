23 февраля 2024, 09:57

Володин пожелал защитникам Отечества новых побед на благо России

РИА «Новости»
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День защитника Отечества является отражением героической истории России, жители которой отстаивали свободу и независимость страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что сегодня этот праздник особенно важен, так как российские военнослужащие с оружием в руках защищают свою Родину, мирных граждан и будущее страны.

«Поздравляю с Днем защитника Отечества. С праздником! Здоровья и новых побед на благо России!» - процитировали Володина на сайте Госдумы.

Ранее с праздником россиян поздравил президент Владимир Путин. По его словам, День защитника Отечества широко отмечается в стране и является почитаемой праздничной датой. Этот праздник показывает уважение россиян к военнослужащим и всем, кто защищает суверенитет страны и безопасность ее граждан, добавил Путин.

Глава государства пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья и успехов, а также направил теплые поздравления семьям и близким военных.

Праздники Россия История Армия 23 февраля
23 февраля 2024, 08:30
«Антироссийский порыв». Захарова — о решении Литвы ограничить высадку пассажиров из поездов
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Россия будет добиваться от Литвы и Евросоюза выполнения политических и правовых обязательств по пассажирскому и грузовому транзиту в Калининград. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Власти Литвы решили запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай. Дипломат назвала это очередной попыткой создать россиянам трудности.

«Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», - сказала Захарова.

Представитель дипведомства напомнила, что российские поезда, следующие в Калининград через Литву, не останавливаются в этой стране для высадки и посадки пассажиров.

Ранее россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран Евросоюза, могли выйти на литовских станциях. С марта у них такой возможности больше не будет. Но как отмечала Захарова, на россиянах, которые едут на поездах в Калининградскую область по упрощенному проездному документу, решение не отразится.

Ранее Литва официально выразила протест временному поверенному в делах России из-за объявления литовских политиков в розыск. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что объявленные в розыск члены правительства Литвы действовали враждебно против России и исторической памяти.

Литва Россия Евросоюз Поезда Калининград
23 февраля 2024, 03:01
«Не давать поблажек». Ярошенко озвучил главные правила выживания в иностранной тюрьме
Телеканал «360»
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Россия своих не бросает, об этом должен помнить каждый гражданин страны, попавший в беду за границей. Отсидевший 12 лет в американской тюрьме летчик Константин Ярошенко на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой заявил: чтобы выжить в иностранной тюрьме, нужно гордиться тем, что ты русский и не давать никому поблажки.

Правила выживания Ярошенко рассказал, что в американской тюрьме он был единственным гражданином Российской Федерации. Помимо него, сроки отбывали несколько русскоговорящих американцев. Летчик отметил, что в тюрьме много правил, как надо выживать.

«Нельзя трогать чужое, это табу. Нельзя трогать письма, продукты питания. Это все тоже жестко карается», - рассказал Ярошенко Аксинье Гурьяновой.

Летчик заявил, что нужно «смотреть по обстановке». Но в любом случае «верить в свою Родину и не сдаваться».

Вера в Россию Чтобы не попасть в беду, Ярошенко первым делом посоветовал не вылетать за пределы Российской Федерации, а тем более не посещать недружественные страны.

«Если человек не криминальный, в себе уверен, он должен знать, что за ним стоит огромная, мощная страна, и мы своих не бросаем. Он должен знать, что всегда ему помогут и за него будут бороться», - подчеркнул собеседник Гурьяновой.

Ярошенко отметил, что российский МИД проводит огромную работу по всему миру в борьбе за права граждан РФ. Любой россиянин должен твердо знать, что за него будут бороться.

Если все же угодили в тюрьму в чужом государстве, то вести себя нужно достойно. И самое главное, гордиться, что ты россиянин, заявил Ярошенко.

Тюрьмы Россия Патриотизм
23 февраля 2024, 00:46
Голливудская картинка американских тюрем — ложь. Летчик Ярошенко раскрыл правду о заключенных США
Телеканал «360»
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Американские фильмы, которые изображают быт заключенных США, сильно отличаются от реального положения дел в настоящих тюрьмах. Об этом на стриме «360» Аксинье Гурьяновой рассказал российский летчик Константин Ярошенко, который отсидел 12 лет в американской тюрьме за выдуманное преступление.

Вернувшись на родину после обмена на американца Тревора Рида, осужденного в 2020 году за нападение на полицейских в Москве, Ярошенко посетил Бутырскую тюрьму, чтобы сравнить российские и американские тюрьмы. По словам пилота, разница - колоссальная. В России к заключенным относятся лучше, чем на Западе, заявил собеседник «360».

Летчик отметил, что заключенные Америки имеют на порядок меньше прав, чем отбывающие наказание российские преступники. В тюрьмах США запрещают посылки и передачи. Не разрешают практически ничего.

Свидания с близкими бывают, но они очень короткие и редкие. Во время встреч осужденные могут только сидеть напротив посетителей на довольно большом расстоянии. Даже если это семья, которую не видел несколько лет. Если арестант попытается обнять человека или хотя бы пожать ему руку, то это может обернуться жестким наказанием в виде карцера.

США Заключенные Кино Тюрьмы Россия Запад
22 февраля 2024, 20:43
Порядок пересмотра приватизационных сделок предложили узаконить в России
РИА «Новости»
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Российский союз промышленников и предпринимателей предложил урегулировать на законодательном уровне порядок пересмотра приватизационных сделок. Об этом сообщил президент РСПП Александр Шохин, чьи слова привел «Интерфакс».

Речь идет о сделках, проведенных с нарушениями. Союз выступил с идеей ввести возможность компенсации бизнесменам рыночной стоимости активов. Поправки следует внести в федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Предложения передали российскому лидеру Владимиру Путину. Он направил их в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента.

«Нам главное, что президент поддерживает нас в принципе, но надо докрутить технику», - отметил Шохин.

Глава ВТБ Андрей Костин в прошлом году призвал возобновить приватизацию , чтобы вернуть деньги в экономику. Но в нынешних реалиях такая идея не является необходимой , заявил экономист Александр Зубец.

Законы Россия Недвижимость Деньги Экономика

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