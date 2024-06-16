Володин поздравил Терешкову с годовщиной полета в космос
Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова полетела в космос на корабле «Восток-6» ровно 61 год назад. Она провела на орбите почти трое суток. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил ее с этой годовщиной, отметила пресс-служба парламента.
«День первого в истории полета женщины-космонавта навсегда связан с вашим гражданским и человеческим подвигом. Всему миру вы показали пример мужества, воли и силы духа», - подчеркнул Володин.
Он добавил, что Терешкова вносит вклад в развитие и укрепление своей Родины, посвятив себя служению ей.
В 2023 году, к 60-летию полета Терешковой в космос, президент Владимир Путин вручил первой женщине-космонавту недавно учрежденный орден Гагарина. Она получила награду за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность во время исторического пилотируемого полета. Глава государства также поблагодарил Валентину Терешкову за плодотворную научную и общественную работу.