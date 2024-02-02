02 февраля 2024, 13:34

Володин отчитал авторов законопроекта о повышении призывного возраста новоявленных россиян

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Законопроект о повышении призывного возраста для получивших гражданство России внесли в Госдуму недоработанным. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин в разговоре с РИА «Новости» призвал депутатов отозвать его и не обсуждать публично.

«Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», - заявил он.

Депутаты Алексей Журавлев, Михаил Шеремет и Александр Бородай внесли законопроект 1 февраля. Они предложили увеличить призывной возраст новоявленных россиян до 50 лет. Парламентарии объяснили, что многие уроженцы других стран специально оформляли гражданство России не раньше 30 лет или откладывали постановку на воинский учет до предельного возраста призыва. По мнению авторов законопроекта, повышение на 20 лет восстановит социальную справедливость.

Законы Госдума РФ Военные Армия
02 февраля 2024, 13:56
Занятия для начинающих предпринимателей проведут в Москве
Freepik
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В Москве началась регистрация на первый в 2024 году очный поток бесплатной образовательной программы «Стартап-школа МБМ». Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Пятидневный курс начнется 5 февраля. Он включает 10 модулей, посвященных основам предпринимательства, анализу конкурентов, маркетингу и другим темам», - поделилась она.

Начинающим бизнесменам объяснят, как выбрать рыночную нишу и развить личный бренд. Они также узнают юридические тонкости ведения бизнеса и бухгалтерии.

Помимо очных занятий, с 5 по 9 февраля с 15:00 до 16:30 проведут вебинары. Предпринимателям расскажут, как создать свой продукт и вывести его на маркетплейсы. Кроме того, эксперты разберут распространенные ошибки в электронной торговле и предложат способы продвижения бренда в интернете.

Для участия необходимо подать заявку на столичном портале mbm.mos.ru.

Московские предприниматели также могут поучаствовать в городских торгах. В 2023 году столица реализовала на аукционах около 2,6 тысячи бизнес-объектов.

Интернет Бизнес Москва Наталья Сергунина
02 февраля 2024, 12:46
Ветеранам-севастопольцам предоставят выплаты к годовщине Победы
Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о предоставлении более чем 1,7 тысячи ветеранам-севастопольцам выплаты в шесть тысяч рублей. Соответствующий документ появился на официальном портале столичного правительства.

«По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в мэрии пообещали, что аналогичные выплаты ожидают ветеранов войны и тружеников тыла, проживающих в Москве. Такое решение примут в ближайшие дни.

Ранее почти четыре миллиона москвичей получили льготы и субсидии на оплату ЖКХ.

Выплаты в России Севастополь Сергей Собянин Правительство Москвы Москва
02 февраля 2024, 11:55
Обломки сбитого самолета Ил-76 вывезли на спецполигон
Global Look Press
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Все обломки сбитого российского военно-транспортного самолета Ил-76, который перевозил украинских пленных, вывезли с места крушения в Белгородской области на специальный полигон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Место крушения рекультивировано, передано по акту администрации района», - пояснил собеседник.

Ил-76 сбили в районе села Яблоново. Все 65 украинских пленных, а также российский экипаж погибли. Следственные органы установили, что самолет сбили две ракеты MIM-104A, выпущенные из ЗРК Patriot.

Президент Владимир Путин заявил, что разведка Украины была в курсе о транспортировке бойцов ВСУ к месту обмена. Однако по самолету все равно нанесли удар.

В Москве настаивают на проведении международного расследования. Однако пока никто не заявил о готовности приступить к нему. В Кремле также заявили, что украинская сторона не запрашивала у России передачу тел погибших солдат.

Россия Киев Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
02 февраля 2024, 11:25
ЦИК пересчитал российских избирателей
РИА «Новости»
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В России к началу 2024 года проживали более 112,3 миллиона избирателей. Из них в Москве — 7,6 миллиона человек, в Подмосковье — свыше шести миллионов, сообщил Центризбирком.

В России к началу 2024 года проживали более 112,3 миллиона избирателей. Из них в Москве - 7,6 миллиона человек, в Подмосковье - свыше шести миллионов, сообщил Центризбирком.

Специалисты проанализировали численность зарегистрированных в России и за ее пределами избирателей и участников референдумов. На территории страны по состоянию на 1 января проживали 112 309 947 человек с правом голоса, за ее пределами, по данным консульского учета, - 1 890 863 избирателя. Отдельно комиссия указала жителей города Байконур. В нем смогут проголосовать 11 924 человека.

Больше всего избирателей насчитали в Москве - 7 653 745 человек. В Московской области - 6 069 742 участника выборов, в Санкт-Петербурге - 3 816 980, в Краснодарском крае - 4 388 047.

Впервые в статистику включили жителей Донбасса и Новороссии. В Херсонской области 468 472 избирателя, Запорожской - 470 342, ДНР - 1 971 529, ЛНР - 1 652 441.

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Прием подписей за выдвиженцев завершили 31 января. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов , документы еще трех на проверке.

ЦИК РФ Выборы Выборы президента — 2024

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