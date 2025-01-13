В новогодние праздники спикер ГД прочитал книгу французского историка Эммануэля Тодда, который еще в 1976 году предсказал распад СССР, а также предрек крах западных государств.

«Прогнозируя неизбежную победу Российской Федерации до 2027 года на Украине, автор книги особо подчеркивает, что Вашингтон и его европейские союзники недооценили нашу страну», - отметил Володин, ссылаясь на труд «Поражение Запада».

В ней Тодд также заявил, что российская экономика и показатели ВВП сейчас значительно более реалистичны, чем западные, поскольку они привязаны к материальному производству.

Помимо этого, историк назвал «мягкую силу» эпохи Владимира Путина серьезным преимуществом России.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик ранее заявил, что страна смогла выработать эффективные методы, которые позволяют обходить западные санкции.