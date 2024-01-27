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«Сегодня это особенно важно: спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову», - написал он.

Политик напомнил, что в конце прошлого года на Генеральной ассамблее ООН 49 стран отдали свои голоса против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. В первую очередь речь идет о членах НАТО - США, Канаде, Британии, Франции, Германии, а также об Украине. По словам Володина, для лидеров государств НАТО фашистская идеология становится нормой.

Он добавил, что Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц оправдывают и спонсируют преступления украинских нацистов, а также одобряют политику геноцида и терроризма режима Зеленского.

«Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне», - подчеркнул спикер Госдумы.

Он отметил, что важно приложить все усилия для предотвращения этого.

Ранее шведов предупредили о последствиях вступления страны в НАТО. Россия примет ответные меры, чтобы купировать угрозы и не допустить ослабления обороноспособности страны.