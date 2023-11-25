25 ноября 2023, 09:22

Володин назвал релокантов предателями России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Покинувшие страну после начала конфликта на Украине россияне являются предателями. Об этом в Telegram-канале заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Они должны понимать, что здесь никто их не ждет с распростертыми объятиями. По отношению к России, близким и родным они совершили предательство», - написал он.

Он отметил, что многие из уже вернувшихся в Россию релокантов так и не смогли найти себе работу за рубежом.

«Родиной чужбина не стала. Уже говорил раньше и хочу подчеркнуть: родина у нас - Россия, мы должны быть с ней в разных ситуациях. Все наши граждане так считают. Многие молодые ребята принимают участие СВО и защищают страну, другие развивают экономику и обеспечивают победу в тылу», - добавил Володин.

Политик согласился с позицией режиссера Никиты Михалкова, который отказался работать с релокантами.

«Про таких Омар Хайям сказал: гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды», - заключил спикер нижней палаты парламента.

Ранее Володин заявил, что поддержавшим киевский режим россиянам за рубежом «обеспечен Магадан».

Госдума РФ Россия
25 ноября 2023, 08:34
Циклон на Сахалине обернулся закрытием дороги Огоньки — Невельск
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
Из-за прохождения циклона на юге Сахалина начали закрывать дороги. Первые ограничения автомобильного движения ввели в Невельском районе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Главной причиной ограничений стали плохая видимость и образования снежных заносов. Поэтому 25 ноября дорогу Огоньки - Невельск закрыли для движения пассажирского транспорта. Кроме того, в регионе приостановили движение автобусов, следующих по маршруту № 518 Южно-Сахалинск - Невельск - Южно-Сахалинск.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для пассажирского автотранспорта», - указали в мэрии.

Местные власти призвали водителей быть крайне внимательными во время передвижения.

Ранее циклон в Приморье обернулся сходом грязевых масс на юге Сахалине. Оползень произошел на дороге Невельск - Холмск. Из-за этого движение на данном маршруте приостановили. Информации о пострадавших не поступало.

Дороги Россия Снегопад
25 ноября 2023, 08:16
Журналиста ВГТРК Бориса Максудова посмертно наградили орденом Мужества
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова орденом Мужества посмертно. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Максудов получил тяжелое ранение 22 ноября в Запорожской области. Группу журналистов атаковал украинский беспилотник.

Корреспондент получил множественные осколочные ранения и открытые переломы, его экстренно эвакуировали в крымский госпиталь Минобороны. Утром 23 ноября стало известно, что военкор скончался , не приходя в сознание. Смерть наступила во время ночной транспортировки из военного госпиталя Токмака в Джанкой. Максудову было 38 лет.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал смерть журналиста большой трагедией и для его близких, и для всех коллег. При этом он выразил уверенность, что со стороны западных стран никакой реакции на прицельный удар по российским журналистам не последует.

Журналистика Владимир Путин
25 ноября 2023, 05:11
Роскачество рассказало, как выбрать хорошие пельмени
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Слипшиеся в пачке пельмени — признак нарушения условий хранения, а информация о «ручной лепке» на упаковке — всего лишь маркетинговый ход. В Роскачестве рассказали «Известиям», как правильно выбирать, хранить и готовить этот полуфабрикат.

«Пельмени в упаковке не должны быть слипшимися. Если они слиплись, это говорит о нарушении температуры и условий хранения, в том числе при транспортировании и реализации», - сообщили эксперты Роскачества.

Чтобы пельмени не разморозились в процессе покупок, класть их в тележку советуют в последнюю очередь. Хотя в морозилки этот продукт можно хранить до полугода, эксперты советуют не покупать пельмени про запас и стараться хранить не больше месяца.

Информация о «ручной лепке» на упаковке - скорее всего, лишь маркетинговый ход, предупредили в ведомстве, так как ручная работа непроизводительна.

Роскачество также посоветовало потребителям варить пельмени в кипящей воде не менее 10 минут, чтобы убить все опасные бактерии.

Ранее стало известно, что Роскачество забраковало все популярные марки пельменей. Специалисты ведомства проверили 20 популярных брендов и нашли в них патогенные бактерии, кости, сою, мясо не заявленных на упаковке животных.

«По результатам лабораторных испытаний ни одни пельмени не дотянулись до опережающих требований стандарта Роскачества <…>. Соответственно, в этой категории продуктов нет претендентов на российский „Знак качества“», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Слипшиеся в пачке пельмени - признак нарушения условий хранения, а информация о «ручной лепке» на упаковке - всего лишь маркетинговый ход. В Роскачестве рассказали «Известиям» , как правильно выбирать, хранить и готовить этот полуфабрикат.

Роскачество Продукты
25 ноября 2023, 04:40
Российская порноактриса рассказала, с какими трудностями сталкивалась на съемках
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российская актриса фильмов для взрослых Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) рассказала, с какими трудностями сталкивалась во время съемок. Подробностями девушка поделилась в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».

Российская актриса фильмов для взрослых Ева Эльфи (настоящее имя - Юлия Романова) рассказала, с какими трудностями сталкивалась во время съемок. Подробностями девушка поделилась в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».

По словам порнозвезды, ее коллеги часто снимались в сложных условиях. Однажды она и еще одна девушка работали в одном нижнем белье в сильный дождь. Они стояли на камне в море, о который бились волны, красиво позировали, но при этом мерзли.

«Нас пускали через каждые 10 минут погреться в сауну, которая была рядом», - рассказала Эльфи.

Девушка призналась, что тогда ей было очень тяжело, но она не могла попросить остановить съемку.

В прошлом году Эльфи выиграла премию AVN Awards в номинации «Лучшая звезда независимых видео», а также попала в пятерку самых популярных порноактрис на Pornhub.

Ранее журнал Playboy разорвал контракт с бывшей порноактрисой ливанского происхождения Миа Халифой из-за ее публичной поддержки палестинского движения ХАМАС. Кроме того, журнал удалил ее канал на своей платформе.

Фильмы Россия Актеры

Новости по теме