12 января 2025, 09:39

Володин исключил запрет видеоигр в России

Unsplash
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Госдума продолжит обсуждение темы борьбы с деструктивным контентом в играх для поиска решений. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Он провел опрос, согласно которому 71% россиян выступил за то, чтобы оградить детей от сюжетов с насилием и агрессией. Некоторые медиаресурсы заявили о возможности полного запрета видеоигр.

«Сразу хочу подчеркнуть - об этом речи не идет», - написал Володин.

По его словам, нападения детей в школах зачастую связаны с играми, так как стирается грань между действительностью и виртуальным миром. К обсуждению вопроса подключат родителей, учителей, экспертов, психологов и представителей геймерской отрасли.

Спикер ГД еще раз подчеркнул, что речь идет о защите детей от деструктивного контента, от пропаганды информации, запрещенной в России. Также необходимо разрабатывать и выпускать отечественный продукт. Решение о защите детей от деструктивного контента могут принять в январе.

Видеоигры Дети Запреты
11 января 2025, 19:34
Работу аэропортов ограничили еще в двух российских городах
Unsplash
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Аэропорты Уфы и Кирова вечером в субботу, 11 января, приостановили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Власти прибегли к таким мерам для обеспечения безопасности полетов гражданских авилайнеров. Аэропорт Кирова временно не функционирует с 18:45 мск. Уфа закрыта с 18:50.

Ранее приостановили работу аэропорты Саратова и Ульяновска. В Росавиации также объясняли это необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, другие подробности не приводились.

Ульяновский аэропорт закрывали и утром 11 января. Ограничения на полеты сняли спустя примерно два часа.

Кроме того, примерно в то же время ограничения на полеты вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска и Саратова. Два авиалайнера, следовавших в саратовский аэропорт, вынуждено приземлились в других городах. Telegram-канал Baza утверждал, что власти объявляли план «Ковер» из-за угрозы беспилотников, официально такая информация не подтверждалась.

Саратов Уфа Самолеты
11 января 2025, 09:56
Больше половины родителей начали следить за детьми через гаджеты
Freepik
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Более половины родителей используют разнообразные приложения, сервисы и устройства, чтобы в реальном времени следить за местонахождением своих детей. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Эксперты провели анкетирование среди тысячи мам и пап, чьи дети входят в возрастную категорию от шести до 15 лет. Итоги исследования, проведенного экспертами центра, демонстрируют, что все больше абонентов МТС применяют функции родительского контроля. Аналогичная тенденция прослеживается и среди клиентов операторов сотовой связи «МегаФон», «Билайн» и «Т2».

Согласно исследованию Future Crew, 44% родителей установили ограничения на доступ детей к определенному интернет-контенту. Около 25% респондентов применяют программы и приложения для отслеживания местоположения ребёнка.

Кроме того, 16% опрошенных используют функции смартфона, а 12% - сервисы интернет-провайдеров. Также 12% используют умные часы и 9% - отдельные GPS-трекеры.

Подобные сервисы для отслеживания местоположения детей могут быть очень полезны. Ранее в Благовещенске мальчик упал в скрытую под снегом яму и провел там 45 минут. Утром ребенок попрощался с семьей и отправился в школу, однако до учреждения так и не дошел. Благодаря приложению с геолокацией в телефоне сына родители смогли отыскать сына.

Дети Гаджеты
11 января 2025, 02:57
Москвичи празднуют два раза. Фестиваль «Китайский Новый год» стартует в столице 28 января
РИА «Новости»
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Второй фестиваль «Китайский Новый год» стартует в российской столице 28 января. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба посольства КНР в России.

Фестиваль - часть программы Годов культуры России и Китая, эти мероприятия проводятся в 2024–2025 годах по инициативе лидеров двух стран. Мероприятие, как отметили в китайском посольстве, обещает стать ярким событием зимнего сезона.

Главной локацией «Китайского Нового года в Москве» станет Манежная площадь. Тематические мероприятия также пройдут на ВДНХ, в столичном зоопарке, в «Острове мечты» и других локациях. Центральные улицы российской столицы украсят в традиционном китайском стиле, что должно подчеркнуть атмосферу праздника.

Участникам предложат разнообразные мастер-классы, выставки, гастрономические и культурные события, знакомящие с традициями Китая. Организатором фестиваля выступило московское правительство, поддержку муниципалитету оказал российский МИД и посольство Китая в России.

Прошлое празднование фестиваля в Москве привлекло более 700 тысяч человек. Старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии Алла Верченко в беседе с 360.ru объяснила главные традиции китайского Нового года.

Праздники Фестивали Китай Новый год Москва
11 января 2025, 00:48
Суд не нашел оснований для проверки РКН из-за замедления работы YouTube
Global Look Press
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Суд Санкт-Петербурга не нашел оснований для проверки Роскомнадзора по жалобе местного жителя о замедлении работы YouTube. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Петербуржец заявил, что РКН замедлением работы видеохостинга нарушил его права на поиск информации.

«Административный иск Вадима Матвеева к Федеральной службе по надзору связи и массовых коммуникаций о признании бездействий незаконными рассмотрел Красногвардейский районный суд Петербурга. Суд истцу отказал», - сообщила Лебедева.

Петербуржец в иске указал, что на сайте YouTube с июля 2024 года снизили скорость обмена данными, тем самым создали препятствие для информационных технологий, при этом Роскомнадзор бездействует.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что президент РФ Владимир Путин в беседе с ним пообещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube.

Санкт-Петербург Суд Роскомнадзор YouTube Технологии

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