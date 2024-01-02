02 января 2024, 00:38

Волна цунами прошла в Приморском крае

РИА «Новости»
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Волна, которую прогнозировали в Находке в Приморском крае, оказалась неопасной. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.

«Цунами прошло практически незаметно», - указали в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по региону, максимальная высота волны в Приморье после землетрясений в Японии может составить 1,2 метра. Такую волну ожидали в районе поселка городского типа Преображение в Лазовском районе.

Серия мощных землетрясений произошла в центральной части Японии 1 января. После случившегося в стране объявили угрозу цунами для всего западного побережья. С предупреждениями об опасном явлении позже выступили власти Сахалина и Владивостока.

Так, мэрия Владивостока объявляла об угрозе цунами до 0,3 метров в регионе. Рыбакам и всем, кто планировал выход в акваторию, указали на срочную высадку на берег. Волна ожидалась со стороны Уссурийского залива, сообщил RT.

Погода Владивосток
01 января 2024, 22:18
Приставы не нашли активы WhatsApp и Wikimedia
Unsplash
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Приставы прекратили дела по принудительному взысканию 20 миллионов рублей штрафов с мессенджера WhatsApp и компании Wikimedia Foundation. Правоохранители не нашли их активы, сообщил «Интерфакс».

Согласно данным базы Федеральной службы судебных приставов, исполнительное производство о взыскании с WhatsApp 18 миллионов рублей инициировали 17 марта 2023 года, а исполнительное производство о взыскании с Wikimedia двух миллионов рублей - 27 марта.

Дела прекратили с формулировкой о «невозможном установлении местонахождения должника, его имущества или сведений о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

WhatsApp назначили штраф в 18 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент и нарушение порядка локализации данных пользователей из России.

Компанию Wikimedia неоднократно штрафовали за отказ от удаления информации о боевых действиях на Украине. Общая сумма штрафов составила 22,4 миллиона рублей.

Штрафы WhatsApp Суд
01 января 2024, 19:58
Более 120 тысяч человек встречали Новый год на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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Новогодние мероприятия на международной выставке-форуме «Россия» посетили более 120 тысяч человек со всей страны. Об этом сообщили в Telegram-канале выставки.

«Для них куранты били 11 раз - по количеству часовых поясов нашей огромной страны. Гостями выставки стали жители всех 89 регионов, в том числе участники спецоперации и их семьи», - указали в публикации.

Программу встречи Нового года на форуме разработали специально для семей. Возле главной уличной сцены прошло шествие Дедов Морозов. В павильоне Е «Мир цифры» состоялся новогодний утренник, а в «Ново-Простоквашино» запустили серию мастер-классов по выпеканию рождественского хлеба.

Гости мероприятия побывали в павильонах, где ознакомились с достижениями регионов. За первые два месяца работы число посетителей выставки «Россия» превысило 3,5 миллиона человек, писал RT.

Во время новогодних каникул в Москве на ВДНХ посетителей ждут на разных выставках. Некоторые семейные экспозиции будут работать бесплатно.

Москва 2023 Выставка-форум «Россия»
01 января 2024, 18:27
Названы эффективные способы пережить похмелье
Unsplash
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Чтобы облегчить состояние при похмелье, нужно пить много воды и гулять на свежем воздухе. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Эксперт рекомендовал освободить желудочно-кишечный тракт от большого количества токсинов, специально вызвав рвоту. Справиться с плохим самочувствием, кроме воды, помогут бульоны или мятные чаи.

«Выспитесь, примите душ и подышите свежим воздухом. Подобные процедуры восстанавливают метаболизм и выводят токсины. При нестерпимой головной боли выпейте обезболивающее, но не более трех таблеток в день», - пояснил он.

Умнов отметил, что что накопившийся в организме ацетальдегид может обезвредить белок, поэтому в качестве перекуса лучше предпочесть уху или сытные бульоны.

В морсах и чаях содержатся витамины, способные восстановить нервную систему и вывести из организма токсины.

Эксперт фармацевтического рынка Никита Лагода рассказал изданию Life , что симптомы сильного похмелья помогут облегчить сорбенты. По мнению специалиста, справиться с тошнотой и головной болью поможет таблетка ацетилсалициловой кислоты.

Врач Николай Лукьянов также рекомендовал при похмелье пить сладкий чай и минеральную воду. В течение дня лучше отдать предпочтение легкой и нежирной пище.

Еда Алкоголь Новый год
01 января 2024, 18:00
Движение на участке трассы М-5 в Челябинской области осложнил снегопад
РИА «Новости»
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Снегопад затруднил в движение транспорта днем 1 января на участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.

Как уточнили в ведомстве, проблемы у водителей возникли на участке с 1575-го по 1576-й километр. На месте работали экипажи ДПС и дорожная техника.

«Уважаемые водители, по возможности просим вас отказаться от поездок в данном направлении!» - призвали в пресс-службе.

Это сообщение опубликовали в Telegram в начале 13:00. Спустя два часа ведомство проинформировало, что движение транспорта восстановили, а дорогу обработали.

«Движение идет на Уфу и на Челябинск», - добавили в Госавтоинспекции.

Позже в пресс-службе также сообщили о происшествии на 1611-м километре М-5 - там произошло возгорание грузовика. Из-за ЧП полоса в сторону Челябинска оказалась занята. Движение организовали в реверсивном режиме.

Дороги

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