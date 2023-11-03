В редакцию прислали снимок, на котором Махмудов позирует в здании нижней палаты парламента вместе с депутатом от ЛДПР Андреем Луговым. Журналисты пытались узнать у помощников парламентария, для чего он встречался с командиром отряда «Шторм Z». Они сообщили, что передали вопрос самому политику, однако в течение недели депутат не ответил.

Сотрудник издания попытался поговорить с Луговым по телефону. Услышав вопрос, парламентарий бросил трубку и на следующие звонки не отвечал.

Знакомые Махмудова сообщили V1.ru, что недавно он был в отпуске и ездил в Москву. По их словам, на днях командующий отрядом «Шторм Z» вернулся в зону спецоперации и приступил к своим обязанностям.

Журналисты напомнили, что суд приговорил Махмудова к 17,5 года колонии за организацию убийства авторитетного бизнесмена из Волгограда Сергея Брудного. По данным V1.ru, криминального авторитета также судили за вымогательство крупной суммы у председателя национальной культурной автономии корейцев Волгограда.

В сентябре глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что «Шторм Z» взял в плен украинских военнослужащих. По словам Рогова, бойцы ВСУ сдались без боя на Запорожском направлении.