Волгоградцы нашли в поле обломки неизвестного летающего объекта

Власти уточнили, что детали рухнувшего летающего объекта нашли в поле в Еланском районе вдали от населенных пунктов. В результате никто не пострадал.

«Повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет», - говорится в сообщении администрации.

В скором времени все детали летающего объекта уберут с территории.

На днях в небе над Екатеринбургом местные жители увидели неопознанный летающий объект. Очевидцы запечатлели его на видео. Зеленый НЛО беззвучно пролетел над ЖК «Клевер Парк» и вскоре «растворился» в ночном небе. Один из свидетелей предположил, что самолеты так не летают.