16 апреля 2024, 10:23

Волгоградцы нашли в поле обломки неизвестного летающего объекта

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Под Волгоградом местные жители наткнулись в поле на разлетевшийся на части летающий объект. Его обломки пообещали убрать в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации Еланского района.

Власти уточнили, что детали рухнувшего летающего объекта нашли в поле в Еланском районе вдали от населенных пунктов. В результате никто не пострадал.

«Повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет», - говорится в сообщении администрации.

В скором времени все детали летающего объекта уберут с территории.

На днях в небе над Екатеринбургом местные жители увидели неопознанный летающий объект. Очевидцы запечатлели его на видео. Зеленый НЛО беззвучно пролетел над ЖК «Клевер Парк» и вскоре «растворился» в ночном небе. Один из свидетелей предположил, что самолеты так не летают.

Самолеты Россия
16 апреля 2024, 10:41
Уровень воды в реке Урал в Орске сократился на 28 сантиметров
Global Look Press
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В Орске уровень воды в реке Урал сократился на 28 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«В Орске уровень воды в Урале снизился на 28 сантиметров и составил 592 сантиметров», - отметили в правительстве.

В Оренбурге уровень воды в Урале снизился на 26 сантиметров и составил 1143 сантиметров. В Илеке ситуация обратная. Там вода прибавила 16 сантиметров, дойдя до отметки в 913 сантиметров. По словам губернатора региона Дениса Паслера, пик паводка в Илеке ожидается с четверга, 18 апреля, по выходные.

В целом ситуация с паводком в Оренбуржье остается напряженной, уточнили в региональном правительстве. По данным на 09:00 по местному времени 16 апреля, на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены 14 409 жилых домов и 22 940 приусадебных участков.

Урал Наводнения Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
16 апреля 2024, 10:07
Куренков на вертолете облетел затопленную Курганскую область
РИА «Новости»
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Волна паводка настигла Курганскую область. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Вадим Шумков осмотрели наиболее пострадавшие районы с воздуха. Министерство показало облет региона на вертолете Ми-8.

Волна паводка настигла Курганскую область. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Вадим Шумков осмотрели наиболее пострадавшие районы с воздуха.

Министерство показало облет региона на вертолете Ми-8.

«Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», - сообщила пресс-служба.

Уровень реки Тобол в Кургане к утру 16 апреля увеличился до 745 сантиметров. За сутки вода поднялась более чем на метр. Более 680 участков и 300 жилых домов попали в зону подтопления. Власти предупредили о колоссальном объеме воды, надвигавшемся на регион. Жителей пострадавших микрорайонов призвали срочно эвакуироваться.

В Тюменской области объявили об опасном подъеме воды в городе Ишим. Местные жители получили СМС об эвакуации.

Курган Паводки Курганская область МЧС РФ
16 апреля 2024, 09:45
Пропавшего по пути из школы подростка нашли в Тюмени
Freepik
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В Тюмени закончились поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Его нашли живым, сообщили на своей странице во «ВКонтакте» волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».

Активисты поблагодарили жителей за помощь в распространении информации о пропавшем 13-летнем ребенке.

Накануне в Ленинском округе подросток вышел из школы и исчез. В течение нескольких часов родители не могли с ним связаться. На поиски мальчика выдвинулись волонтеры и сотрудники полиции.

Спустя какое-то время ребенка нашли живым. Причины и обстоятельства исчезновения школьника активисты не раскрывают.

Ранее в Улан-Удэ пропала без вести финалистка конкурса «Миссис Бурятия - 2024». Она таксовала на личном автомобиле марки Mitsubishi Outlander. После очередного выезда на работу 15 апреля девушка не вернулась домой. После ее пропажи следователи возбудили уголовное дело.

В Тюмени закончились поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Его нашли живым, сообщили на своей странице во «ВКонтакте» волонтеры поискового отряда «Белая Сова - Тюмень».

Тюмень Дети Волонтеры
16 апреля 2024, 08:31
Река Урал в Оренбурге опустилась на четверть метра
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К утру 16 апреля река Урал в Оренбурге опустилась до 11,4 метра. За сутки вода ушла на 26 сантиметров. В зоне подтопления остались более пяти тысяч домов, сообщила горадминистрация.

«Уровень воды в Урале у Оренбурга за сутки снизился на 26 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра, на 08:00 уровень воды в Урале у Оренбурга составил 1143 сантиметра», - заявила пресс-служба.

Река Сакмара в районе села Татарская Каргала поднялась на 43 сантиметра, до 777 сантиметров. Из подтопленных территорий Оренбурга эвакуировали 1715 человек, из них семь за последние 24 часа. Подтопленными остались 10 660 приусадебных участков и 5503 жилых дома. Движение по улице Донгузской от моста до улицы Беляевской закрыли, но возобновили проезд по одной полосе основной магистрали в сторону Авиагородка.

Жители поселка Перовский за собственный счет построили защитную дамбу. Она сдержала паводковые воды, и дома не пострадали.

Паводки Экология Реки Наводнение в Оренбургской области

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