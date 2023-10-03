Волей-неволей. Смогут ли россияне пользоваться VPN после нового приказа Роскомнадзора

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В пресс-службе Роскомнадзора ранее сообщили, что ведомство будет самостоятельно принимать решения о блокировке VPN-сервисов. После вступления распоряжения в силу РКН разработает и утвердит собственные критерии оценки размещенных в Сети материалов, которые содержат сведения об обходе блокировок.

*Instagram - соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

**Meta - признана экстремистской и запрещена в России.

***Facebook - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.

VPN помогает проходить там, где нас ограничивают не по делу, и помогает блокировать тех, кто лезет куда не надо. То есть его можно использовать во благо. Мне, например, по работе нужно следить и за Facebook***, и за Instagram*. Соответственно, волей-неволей VPN использовать придется.

Техническая борьба Поэтому эти два пути, то есть использование открытых протоколов VPN широкого назначения и самодельный VPN - с этим технически не поборются. Но большая часть людей, которые просто привыкли, что «ткнул, скачал, запустил, открыл любимый сайт», воспользоваться этим не смогут. Просто так ткнуть и открыть уже не получится.

Причины невозможности блокировки всех VPN-сервисов Во-первых, это использование самодельных VPN, их просто всех не переловишь. Грамотный народ сможет сделать и даже распространить самодельный VPN, пока это не станет незаконным. В Китае с этим стали бороться именно юридическими методами, когда технически [возможности] закончились.

Во-вторых, кроме программ VPN, которые ловятся как ip-адреса серверов и как некоторые сигнатуры трафика, существует открытый формат VPN. Речь идет о протоколах, на которых довольно легко собирать новые VPN, а целиком протокол блокировать нельзя, потому что он используется еще и для других функций.

Роскомнадзор сейчас блокирует те VPN-сервисы, которые есть в реестре ведомства. Но существует перечень «хороших VPN» и список «плохих». Насчет готовящегося законопроекта о блокировке VPN у нас 10 октября будет происходить заседание комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи. И, возможно, мы там это все будем рассматривать.

Член Совета Федерации Артем Шейкин ранее заявил, что в Роскомнадзоре готовят приказ о блокировке всех VPN-сервисов в России с 1 марта 2024 года. Он уточнил, что приложения станут недоступны «во всех маркетах» - Google Play и AppStore. Документ затронет в том числе ресурсы, которые предоставляют доступ к запрещенной в России социальной сети Instagram* и в целом к продуктам компании Meta**.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале , что РКН и так уже может блокировать подобные сервисы, что происходит на регулярной основе.

По словам парламентария, речь может идти немного о другом. В Роскомнадзоре готовят приказ, предусматривающий ограничение VPN, нарушающих закон, в поисковой выдаче. По словам депутата, планируется, что это коснется тех приложений, которые «не фильтруют запрещенную информацию».

Далее - прямая речь собеседников «360».