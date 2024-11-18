18 ноября 2024, 21:57

Военные следователи провели для кадетов из Химок урок патриотизма

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В Химках учащиеся школы-интерната «Кадетский корпус» встретились со специалистами СК на уроке патриотизма. На него пришли офицеры главного военного следственного управления ведомства по Московскому военному округу и его криминалистического отдела.

На уроке школьникам рассказали о методике работы следователей при ведении уголовных дел и важности выполняемых ими задач. Подросткам также продемонстрировали новинки научно-технических средств криминалистики.

Затем военные следователи провели практическое занятие, на котором разрешили кадетам с соблюдением всех необходимых требований безопасности самостоятельно поработать с представленной техникой.

Перед учащимися также выступил представитель региональной общественной организации «Ветераны военного следствия» Николай Сидоров. Он рассказал, какими качествами должны обладать стражи порядка, и назвал самыми важными из них честность, порядочность и принципиальность.

Директор школы-интерната Людмила Суслова поблагодарила сотрудников военных следственных органов СК за проведенный урок, а также выразила надежду, что подобные встречи продолжатся.

Химки Военные Школьники Патриотизм
18 ноября 2024, 19:04
Вопросы нелегальной миграции рассмотрят в Госдуме 20 ноября
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы 20 ноября рассмотрят обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, касающееся реализации системных мер противодействия незаконной миграции. Как сообщило РИА «Новости», об этом рассказала глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Депутаты Госдумы 20 ноября рассмотрят обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, касающееся реализации системных мер противодействия незаконной миграции. Как сообщило РИА «Новости» , об этом рассказала глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

«Обращение в правительство, которое будет рассмотрено Государственной думой в среду, 20 ноября - конкретная дорожная карта по реализации правительством тех комплексных решений, которые законодательно обеспечены парламентом в части защиты прав граждан России, и в противодействии организации нелегальной миграции», - пояснила она.

Системные решения, подчеркнула Яровая, палата сформировала за очень короткий срок. Ей также удалось разобраться с задачей, как на законодательном уровне обеспечить противодействие нелегальной миграции. Кроме того, появился качественно новый инструмент и возможности для сотрудников правоохранительных органов, а также обязанности правительства.

Яровая добавила, что по итогам сформированной системы мер в комиссии рассчитывают на системные действия в пользу обеспечения безопасности общества и пресечения нелегального рынка миграции.

Сейчас специалисты, по ее словам, заняты вторым важным шагом: они обозначают необходимость качества и неукоснительного правоприменения нововведений. В обращении, подчеркнула вице-спикер Госдумы, есть конкретные вопросы и сформированные предложения.

Мигранты Россия Михаил Мишустин
18 ноября 2024, 17:52
«Госуслуги» запустили новый сервис «Жизненная ситуация»
РИА «Новости»
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«Госуслуги» запустили сервис «Жизненная ситуация» по восстановлению утерянных документов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Таким способом можно будет восстановить паспорт (как внутренний, так и заграничный), полис ОМС, водительские права, а также пенсионные и образовательные документы. Также будут доступны номера СНИЛС и ИНН в электронном виде.

Этот сервис запустили в рамках федерального проекта «Государство для людей», который курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, по которому ДТП при наличии полиса ОСАГО можно будет оформить через «Госуслуги». Таким образом авторы проекта надеются снизить нагрузку на сотрудников ГАИ, чтобы водители могли чаще оформлять европротоколы.

Паспорта Водители Госуслуги
18 ноября 2024, 10:20
«Неудачно высказался». Милонов объяснил призыв депутата рожать, пока «работает рожалка»
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, призвав рожать, «пока рожалка работает», просто неудачно выразился. Об этом в беседе с 360.ru заявил его коллега Виталий Милонов.

Ранее Ильтяков выступил категорично против абортов в России и призвал женщин рожать, пока «рожалка работает».

«Вообще Ильтяков - человек очень негрубый, достаточно спокойный. Может быть, неудачно высказался. Безусловно, выражение не самое удачное, что говорить. Надеюсь, никто не вкладывал в это негативный контекст. Бывает, люди неудачно высказываются. Это ведь не отражает его негативное отношение, просто неудачно выразился», - объяснил ситуацию Милонов.

Сам Ильтяков заявил сегодня, что своим призывом «рожать, пока рожалка работать» не собирался никого оскорблять. Тем, кто увидел что-то обидное в его словах, парламентарий посоветовал пройти курс анатомии.

Женщины Депутаты Россия
18 ноября 2024, 10:13
«Когда дети появятся, вы поймете». Чернышов — об идее с четырехдневкой для родителей
РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Свою позицию он обосновал в комментарии 360.ru.

По мнению Чернышова, многодетные родители и так вынуждены часто отпрашиваться с работы, поэтому принципиальной разницы не будет.

К тому же, по его мнению, за четыре дня они смогут эффективнее использовать рабочее время на выполнение того же объема задач. При этом он заявил, что бездетные работники не должны будут чувствовать себя ущемленными.

«Вот когда у вас дети появятся, вы поймете, что находиться с детьми - это не всегда выходной. Это большое количество забот, проблем и других вещей. Поэтому этот выходной только так называется - выходной, а так люди будут перекладывать все свои рабочие вещи по дому, по семье на этот день. Они смогут нормально записаться к врачу с ребенком, сходить, выполнить какие-то функции, не чувствовать себя в ущемленном положении, когда они не могут прийти на утренник к ребенку… Один раз в жизни ты видишь взросление ребенка, и это очень важно для тебя», - рассказал депутат.

Ранее коллега Чернышова по Госдуме Александр Ильтяков призвал женщин заводить детей, «пока рожалка работает».

Дети Госдума РФ Семья Работа

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